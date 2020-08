Accident sur la 385 : Hydro-Québec étudie les causes

Hydro-Québec est en processus d’analyse exhaustive de la situation afin de bien comprendre les causes qui ont mené à la collision frontale survenue le 18 août sur la route 385, entre le véhicule dans lequel prenait place un employé, et un camion lourd non chargé dédié au transport de bois en longueur.

En entrevue au Journal Haute-Côte-Nord, Julie Dubé, chef relations avec le milieu pour la Côte-Nord chez Hydro-Québec, affirme que « la sécurité de nos employés est notre priorité et nous prenons les moyens de nous en assurer ».

La porte-parole d’Hydro-Québec a également ajouté, que l’accident du 18 août qui a causé « une bonne frousse » à l’employé résident de Baie-Comeau, s’est produit au km 33 alors que celui causant la mort de M. Jacques Tremblay dans des circonstances similaires il y a 10 ans, s’est déroulé au km 22.

Rappelons que l’accident est survenu vers 17 h 45 alors que le camion lourd s’est déporté dans la courbe et n’a pu éviter le véhicule Dodge Caravan dans lequel prenait place l’employé d’Hydro-Québec qui rentrait de sa journée de travail.

Fort heureusement, ce dernier a subi des blessures mineures, malgré que la carrosserie côté conducteur du véhicule ait été pratiquement arrachée d’un bout à l’autre. Julie Dubé rappelle qu’Hydro-Québec siège sur le comité de sécurité de la route 385 et que l’événement y sera amené pour discussion.