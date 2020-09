L’UQAR développe un nouveau modèle de services universitaires avec le milieu

La Corporation des services universitaires du secteur ouest de la Côte-Nord (CUCN) a cessé officiellement ses activités en juin, pavant ainsi la voie à l’avènement d’un nouveau modèle de services universitaires élaboré par l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) avec la collaboration d’acteurs du territoire.

À titre de partenaire naturelle de la région, l’UQAR revoit donc la façon dont elle assure une présence universitaire dans la Manicouagan et la Haute-Côte-Nord.

« L’Université du Québec à Rimouski souhaite contribuer activement au développement socioéconomique de la Manicouagan et de la Haute-Côte-Nord. La concertation avec les acteurs du milieu nous a permis d’établir un plan d’action afin de lancer un nouveau modèle de services universitaires pour les besoins actuels et émergents. Notre projet a été déposé au gouvernement du Québec et nous avons confiance qu’il reconnaîtra sa pertinence tout comme l’adhésion qu’il suscite », indique dans un communiqué le recteur de l’UQAR, Jean-Pierre Ouellet.

Tout récemment, le ministère de l’Enseignement supérieur a alloué un budget de transition de 100 000 $ jusqu’à la fin de l’année 2020 pour permettre à l’UQAR de prendre dès maintenant la relève de la défunte corporation. Ainsi, les employés associés à ce projet travaillent aux bureaux de l’université situés au cégep de Baie-Comeau.

Le modèle préconisé vise l’implantation de services universitaires favorisant l’attraction, le continuum cégep-université et le rehaussement du taux de diplomation universitaire, en plus de la rétention des diplômés sur la Côte-Nord, explique le vice-recteur à la formation et à la recherche, François Deschênes. Il ajoute que l’accessibilité à la formation universitaire et la recherche sont les deux pierres d’assise de ce nouveau modèle.

L’UQAR collabore déjà à des projets de recherche avec les gens de la Côte-Nord, que ce soit pour des travaux sur l’érosion côtière, l’adaptation des populations aux changements climatiques, l’organisation des services de santé ou les écosystèmes côtiers de la péninsule Manicouagan notamment. Il y a aussi cette entente de partenariat signée au printemps 2019 avec la Station de recherche Uapishka en vue du développement d’une programmation de recherche sur la partie nord-est de la forêt boréale québécoise.

Ajoutons qu’en 50 ans de présence dans le secteur ouest de la Côte-Nord, l’UQAR a permis à 1 600 personnes de poursuivre leurs études chez elles et de recevoir leurs diplômes.

La volonté du milieu

De son côté, le président du conseil d’administration de l’ex-Corporation des services universitaires de l’ouest de la Côte-Nord, Réginald Caron, reconnaît que « pour répondre à la volonté du milieu et pour soutenir le développement socioéconomique de cette portion du territoire, nous devons encourager l’implantation d’un nouveau modèle d’offre de formation et de recherche universitaires ».

Malgré tout, M. Caron se montre fier des services rendus par la corporation depuis sa création en 1996. « La fin des activités de la CUCN est bien sûr une décision difficile à prendre, mais elle est incontournable dans le contexte actuel. Nous avons la conviction que le modèle qui sera créé avec les partenaires du milieu dynamisera la vitalité économique des entreprises dans un contexte d’économie du savoir », souligne-t-il.

En 24 ans d’existence, la corporation a remis des diplômes à 800 personnes dans un des programmes de premier ou deuxième cycles universitaires offerts. De plus, presque autant d’hommes et de femmes ont bénéficié de son offre de perfectionnement professionnel.