Lettre ouverte : Amenez-nous des médecins!

Ayant passé un court séjour au CLSC de Forestville le 21 août dû à mes conditions de santé, je n’ai pu m’empêcher de constater les effets néfastes du manque de médecins sur le service aux gens qui en ont le plus besoin, soit les personnes malades.

Les médecins ont peu de temps à consacrer à leurs patients, que ce soit à l’urgence ou en médecine familiale.

Une dame de 90 ans, qui a séjourné au centre de santé en même temps que moi, s’est vite fait retourner chez elle à l’accueil pour la COVID-19, sans avoir eu le temps de parler de tous ses maux.

On lui a dit de prendre rendez-vous et de revenir, alors qu’elle en avait un 45 minutes plus tard et qu’elle venait de Portneuf-sur-Mer.

Je comprends qu’il faut prendre des précautions et respecter le temps si précieux des médecins. Mais, le centre de santé existe pour prendre soin des personnes dans le besoin, qui, parfois, ne sont plus capables de se défendre seules.

C’est pourquoi j’écris cette lettre. J’espère qu’elle sera lue par un de fonctionnaires du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et que notre situation sera prise en compte, même si elle perdure depuis de trop nombreuses années.

Les médecins sont en quantité insuffisante à Forestville, et sûrement à d’autres endroits. Ils nous reçoivent et écoutent dans la mesure de leur possible.

Sur les 16 médecins déployés dans la région il y a peu de temps, aucun ne met le pied à terre à Forestville.

J’ai vu à quel point ils travaillent d’arrache-pied pour offrir des services essentiels à notre population. Ils se démènent pour assurer des soins de santé adéquats.

Parfois, il est difficile de comprendre leur réalité. Les quarts de travail de plus en plus longs, le pourquoi ils ne veulent pas se faire réveiller la nuit à l’exception d’une urgence, les raisons qui les poussent à ne pas rester ici… Quand on voit, on comprend.

Les médecins de Forestville méritent des félicitations pour tout ce qu’ils font, avec les moyens qu’ils ont. J’ai reçu d’excellents soins, mais je suis repartie le cœur gros en me demandant quoi faire pour les aider.

Étant toujours active en termes de bénévolat et d’implication dans ma communauté, je veux utiliser le peu d’énergie qu’il me reste pour faire avancer leur cause et implorer qu’on leur envoie de l’aide et du soutien.

Je veux aussi rappeler à la population que les services Info-Santé et Info-Social peuvent être de grandes ressources avant de se rendre au CLSC. Contactez-les via le 811. Ils ont fait la différence fréquemment dans mon cas, je les en remercie.

En espérant que le message se rendra aux bonnes personnes,

Claire Caron, résidente de Forestville