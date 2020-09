Consultation citoyenne aux Bergeronnes : la communication déficiente est pointée du doigt

La municipalité des Bergeronnes a présenté le 22 août en soirée, les résultats préliminaires de la consultation citoyenne qui a eu lieu en mars. Cette présentation se voulait une façon d’informer les Bergeronnais sur l’avancement du plan de développement économique et touristique.

Bien qu’il n’y avait pas foule, la directrice générale de la municipalité Véronique Lapointe, se dit satisfaite du déroulement de la soirée.

« Nous avons pu échanger avec les gens présents et ce fut très bien. Ceci dit, ce n’est que partie remise, car il ne s’agissait que de présenter les résultats préliminaires », déclare-t-elle.

La consultante en développement touristique Anne-Marie Royer de la firme Développement Touristique AMR, qui a obtenu le contrat de la mise en place du plan du développement, était sur place afin de discuter du rôle du développement touristique pour une municipalité.

C’est également elle qui consultera les principaux acteurs du domaine touristique des Bergeronnes dans les prochains mois.

« Mme Royer nous présentera un plan d’action sur cinq ans et le conseil municipal se rencontrera lors de séances de travail pour travailler essentiellement sur les résultats de la consultation citoyenne et élaborer un plan d’action de son côté », explique Mme Lapointe.

Les deux plans d’action seront présentés aux citoyens au courant de l’hiver 2020-2021. « C’est donc en 2021 que débuteront des actions concrètes découlant de tout ce beau projet. Il faut dire qu’à quelques reprises, l’agente de développement pouvait déjà annoncer des surprises en lien avec des suggestions de citoyens qui étaient déjà en voie de se concrétiser », relate la directrice générale.

Conclusions

Les ateliers offerts lors du forum citoyen et les questions posées dans un sondage ont permis de cibler des aspects à améliorer au sein de la municipalité des Bergeronnes. « Les deux points qui ressortent le plus fréquemment sont le manque de communication entre les différentes instances ainsi que l’affichage inadéquat », peut-on lire dans le rapport dévoilé le 22 août, disponible sur le site Web municipal.

Les citoyens ont également noté le manque d’offres en loisirs pour les adultes n’ayant pas d’enfant, une lacune au niveau des services sociaux et de la santé ainsi qu’un désir d’obtention d’installations sportives.

« Il y a aussi déficience du côté de l’entretien et la mise en valeur des bâtiments, un flagrant manque de logements et des améliorations à faire en ce qui concerne la sécurité des résidents et la promotion du bénévolat », informe le document de présentation.

Pour la municipalité, « le programme à mettre en place au cours des prochaines années est particulièrement chargé, mais loin d’être impossible à effectuer à la condition que tous y travaillent ensemble ».