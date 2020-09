Services universitaires dans l’ouest de la Côte-Nord : un financement plus consistant est attendu

Bien qu’un budget de transition de 100 000 $ soit alloué à son établissement pour assurer la continuité de l’offre universitaire dans l’ouest de la Côte-Nord jusqu’en décembre, le recteur de l’UQAR, Jean-Pierre Ouellet, espère un financement à la hauteur de ses ambitions.

Actuellement dans la première phase d’intervention dans sa manière de revoir le modèle de services universitaires pour la Manicouagan et la Haute-Côte-Nord, Jean-Pierre Ouellet et son équipe travaillent sur la mise en place d’une antenne en collaboration avec « un partenaire de première heure », en l’occurrence le cégep de Baie-Comeau.

« Ce qu’on souhaite après la période transitoire, c’est une enveloppe plus conséquente, nous sommes en discussion en ce moment. La concertation avec les acteurs du milieu nous a permis d’établir un plan d’action pour cibler les besoins actuels et émergents. Quand on regarde le contexte actuel, dont la pandémie, l’accès à des services universitaires accrus est un enjeu majeur, une voie pour soutenir le développement nord-côtier », ajoute le recteur de l’UQAR.

Dans un monde idéal, Jean-Pierre Ouellet souhaiterait qu’il y ait davantage de ressources enseignantes sur place afin que ces derniers puissent tisser des liens avec la communauté.

« Ça s’enrichit mutuellement le milieu et l’université, dit-il. Même à travers la recherche. Nous serons à même d’identifier les problématiques de recherche et contribuer à la connaissance dans le milieu nord-côtier ».

Deuxième phase

En guise de plat de résistance, soit la deuxième phase du plan d’action, l’équipe de l’UQAR planche déjà sur un modèle unique pour utiliser les forces en place régionalement.

« Nous sommes en communication avec les gens de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) qui eux sont plus à Sept-Îles alors que nous sommes plus présents à Baie-Comeau. Il faut réfléchir à un modèle qui nous permettra de mieux utiliser nos forces pour en venir à offrir une programmation à la hausse au fil du temps ».

Offre diversifiée

Actuellement, ce sont plus de 80 personnes de la Manicouagan et de la Haute-Côte-Nord qui poursuivent des études universitaires par le biais de l’UQAR dans les programmes suivants : Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en administration scolaires, DESS en Gestion des personnes en milieu de travail, Certificat en psychoéducation, Certificat en administration, Certificat en gestion de projet, Baccalauréat en sciences infirmières, Certificat en gestion des ressources humaines, Baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement primaire ainsi que Baccalauréat en enseignement professionnel.

En 2019, 175 étudiants de l’ouest de la Côte-Nord étaient inscrits dans l’un des programmes offerts par l’UQAR.

« Il faut faire plus, il faut faire mieux, lance M. Ouellet. La démographie vacillante et la recrudescence du besoin de main-d’œuvre sont de grands défis. On a de l’ambition et de la volonté, reste à voir si les acteurs politiques vont répondre à cet appel-là. Nous sommes confiants ».