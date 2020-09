COVID-19 : pas de cas en Basse-Côte-Nord

Les résidents de la Basse-Côte-Nord pourront dormir l’esprit tranquille. Le cas positif à la COVID-19 du bilan du 10 septembre est une erreur, a indiqué sur Facebook le préfet de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent, Randy Jones. Cette information a été confirmée par le CISSS Côte-Nord.

« Suite à l’enquête effectuée afin de contacter tous les gens susceptibles d’avoir été en contact avec le cas positif identifié à la Basse-Côte-Nord, nous confirmons ce cas n’est pas un résident de la Basse-Côte-Nord, ni de la Côte-Nord. En raison d’une erreur d’inscription de code postal et d’adresse, ce cas sera retiré de notre décompte et sera inscrit dans la région concernée dans les prochaines 48 heures », précise le conseiller en communication pour le Centre de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, Pascal Paradis.

Le Dr Richard Fachehoun, médecin-conseil en santé publique, fera le point sur la situation du coronavirus sur la Côte-Nord en point de presse cet après-midi, dès 15h.