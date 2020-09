Initiation aux outils technologiques : le CEA de l’Estuaire s’associe au Forum jeunesse Côte-Nord

Le Centre d’éducation des adultes (CÉA) de l’Estuaire et le Forum jeunesse Côte-Nord s’associent afin de permettre aux clientèles défavorisées et débutantes dans l’utilisation des outils technologiques et informatiques de bénéficier d’une offre de formation souple, accessible et adaptée aux besoins des participants.

Déployé en région grâce à l’implication du Forum jeunesse Côte-Nord, le programme PING! consiste en une offre de formation visant à améliorer les compétences en informatique et numériques des Québécois.

« Concrètement, le projet a pour mandat de rejoindre les clientèles ciblées et de leur offrir l’opportunité d’améliorer leurs compétences en lien, par exemple, avec le fonctionnement d’un ordinateur portable, les façons de faire des recherches efficaces sur le Web ou de sélectionner des sources fiables d’information, la communication par courriel ou clavardage, la réalisation de transactions en ligne ainsi que la compréhension des enjeux associés à l’identité numérique et à la sécurité de l’information », explique l’agente aux communications du Centre de services scolaire de l’Estuaire, Patricia Lavoie, par voie de communiqué.

Partenaire du Forum jeunesse dans ce projet, le CÉA de l’Estuaire offrira quant à lui une formation plus avancée pour les personnes qui souhaiteront poursuivre leurs apprentissages. Alors que chaque cycle de formation du programme PING! est composé de six modules distincts d’une durée de trois heures chacun, l’établissement scolaire proposera un complément de formation pour chacun des modules.

Les participants pourront choisir de suivre uniquement les modules qui correspondent à leurs besoins et il en va de même pour le complément proposé par le CÉA.

« Grâce à ce partenariat, nous apporterons un soutien à l’évaluation, mais le fait de poursuivre la formation avec nous après les premiers modules pourrait aussi permettre aux participants de s’ouvrir à d’autres formations plus poussées, notamment dans notre espace de laboratoire flexible entièrement équipé à la fine pointe de la technologie », souligne la directrice du CÉA de l’Estuaire, Nathalie Lagacé.

Les formations proposées par le CÉA dans le cadre de ce projet sont ouvertes à l’ensemble des personnes qui seront rejointes par le Forum jeunesse et peuvent être dispensées aussi bien dans ses locaux que dans ceux des organismes qui adhèreront au projet. Les participants peuvent également s’y inscrire en groupe ou sur une base individuelle.

Il est possible de recevoir de l’information sur le projet en contactant le personnel du CÉA de l’Estuaire au 418 589-0867 ou l’équipe du Forum jeunesse Côte-Nord au 418 294-0826.