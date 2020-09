L’ancien chef de Matimekush Lac-John, Thaddée André, est décédé de la COVID-19

L’ancien chef de Matimekush Lac-John, Thaddée André, est décédé des suites d’une infection à la COVID-19 mercredi soir. Il était âgé de 74 ans.

La nouvelle a été confirmée par voie de communiqué par la Cellule stratégique COVID-19 de la Nation Innue.

Les Chefs de la Nation Innue ont tenu à souligner la contribution de Thaddée André aux communautés innues. « Au fil des ans, il a pris part à de nombreux débats concernant l’avancement et le développement de nos communautés ainsi que la transmission de la culture innue. En plus d’avoir occupé les fonctions de Chef de Matimekush Lac-John au début des années 2000, il a travaillé comme intervenant en toxicomanie auprès des membres de sa communauté. Il croyait au mieux-être personnel et était un exemple pour ceux et celles qu’il a côtoyés», indiquent-ils par voie de communiqué.

L’ancien chef de Matimekush Lac-John serait le premier nord-côtier à perdre le vie en raison de la COVID-19. Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord ne confirme pas la nouvelle par contre.