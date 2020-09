Le Réseau BIBLIO de la Côte-Nord part à La chasse aux abonnés

C’est le temps de la chasse! Pas seulement aux orignaux, mais aux abonnés. Le Réseau BIBLIO de la Côte-Nord lance la cinquième édition de La chasse aux abonnés, un concours qui vise la découverte de sa bibliothèque municipale.

Tout au long du mois d’octobre, les Nord-Côtiers, enfants, jeunes et adultes, sont invités à visiter leur bibliothèque municipale et à s’y abonner. Cet abonnement vous donnera la chance de participer au tirage d’une tablette numérique iPad d’une valeur de 550 $. Le tirage se fera le 16 novembre prochain.

Le concours La chasse aux abonnés se déroule en marge de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec 2020 au calendrier du 17 au 24 octobre, sous le thème Ma biblio : toujours à mes côtés!

Une multitude de services

Les bibliothèques offrent différents services aux abonnés. En plus des habituels livres, on y retrouve une panoplie de ressources numériques gratuites sur le portail du Réseau BIBLIO de la Côte-Nord.

« En effet, un abonné peut se prévaloir, à l’aide de son NIP, de plus de 3 000 livres numériques et audio, de milliers de magazines, de prêts entre bibliothèques, de ressources telles Biblio-Aidants (outils pour les proches aidants) et Généalogie Québec (pour connaitre ses ancêtres). Il peut aussi profiter d’activités et d’animations diverses (selon sa bibliothèque) telles que les heures du conte, clubs de lecture, collections thématiques, etc., et ce, dans le respect des consignes imposées par la Direction de la santé publique », mentionne la directrice générale du Réseau BIBLIO de la Côte-Nord, Marie-Soleil Vigneault.

Pour la connaître la liste complète des bibliothèques de la région : reseaubibliocn.qc.ca.