Travaux d’entretien sur un pont de la rivière du Moulin à Baude : « Gaspille d’argent » selon Jean-François Déry

Jean-François Déry, résident de Tadoussac, déplore la tenue de travaux d’entretien sur un des ponts surplombant la rivière du Moulin à Baude par le ministère des Transports du Québec (MTQ). « Il devrait plutôt être refait pour être en mesure de retenir l’accumulation d’eau du printemps », affirme-t-il.

Estimés à 400 000 $, les coûts des travaux sont « une gaspille d’argent », selon le citoyen. « Une firme d’ingénieur est venue chez moi il y a 2 ans pour faire des relevés, le technicien était impressionné de voir l’eau qui touchait au tablier du pont sur vidéo et m’a dit que c’était dangereux. Quand j’ai vu qu’il commençait des travaux la semaine dernière, j’ai pensé qu’il devait refaire le pont, mais un ingénieur sur place m’a dit que c’était que des travaux d’entretien », raconte M. Déry.

Le résident n’a pas été épargné en 2011, lorsqu’est survenue la tempête Irène.

« J’avais de l’eau dans ma maison, j’ai été inondé, se souvient-il. C’était le cas pour mes voisins aussi de même que la station-service à la jonction des routes 138/172, ce qui constitue un risque pour le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. » Il vit dans l’incertitude chaque printemps depuis ce temps.

Jean-François Déry cherche à comprendre pourquoi le MTQ ne remplace pas le pont par un plus grand, mais n’obtient pas de réponse.

« Je pense que nous aurions besoin d’un pont plus grand à cet endroit, ce qui aiderait le débit d’eau au printemps et rendrait plus sécuritaires toutes les maisons de la vallée de la biodiversité sur la route 172 », insiste-t-il.

Ministère des Transports

Du côté du MTQ, la conseillère en communication Sarah Gaudreault mentionne que l’état du pont P-13846 situé sur la route 172, près de l’intersection de la route 138, est « en bon état » selon l’inspection réalisée en septembre 2019. « Des inspections générales sont réalisées tous les quatre ans », précise-t-elle.

Selon Mme Gaudreault, les travaux effectués présentement sur le pont sont réalisés à titre d’entretien courant et permettent d’assurer le maintien et la pérennité des infrastructures routières. Ils ont débuté le 30 août et devraient être terminés à la mi-octobre.

« La hauteur de la rivière du Moulin à Baude est sous surveillance lors de fortes pluies et à la fonte des neiges au printemps. À cette même période en 2017, les précipitations exceptionnelles avaient provoqué de nombreuses inondations sur l’ensemble de la Côte-Nord, dont le secteur du Moulin à Baude. Suite à la récurrence de niveau de l’eau très élevé de la rivière, le MTQ a commandé une étude hydraulique qui est en cours de préparation », de déclarer la conseillère en communication.

Une étude hydraulique analyse les caractéristiques physiques du bassin versant : superficie, pente, nature du sol et du couvert végétal; les débits (annuel, 10, 25, 50 et 100 ans) et la récurrence du débit de conception choisi pour la route concernée; les niveaux ou hauteurs d’eau; les contraintes émises à l’intérieur d’une étude pédologique; les photographies d’événements antérieurs; l’impact du rendement hydraulique de l’ouvrage existant; l’identification d’une plaine inondable; l’épaisseur, la résistance et le point d’application du couvert de glace pour fin de conception des piles.

L’étude pourrait être complétée d’ici la fin de l’année.