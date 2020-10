La Maison de la famille de Longue-Rive, via Espace Famille, a souligné la semaine mondiale de l’allaitement maternel, qui se tenait du 1er au 7 octobre, en offrant une séance photo extérieure à des mamans qui allaitent et qui participent à ses activités de Colombier à Longue-Rive.

« C’est la photographe Véronick Lévesque qui a offert de son temps pour réaliser les supers clichés offerts aux mamans, qui serviront pour de futurs projets en lien avec la promotion de l’allaitement dans notre communauté », affirme Isabelle Gauthier, intervenante familiale à Espace Famille.

Rappelons que la semaine mondiale de l’allaitement a pour but de sensibiliser et de normaliser l’allaitement maternel. « C’est d’ailleurs la continuité naturelle de la grossesse », soutient Mme Gauthier.

Marraines d’allaitement

En Haute-Côte-Nord, un service de marraine d’allaitement est offert gratuitement à toutes les nouvelles mamans du secteur est. L’infirmière en périnatalité informe la Maison de la famille de Longue-Rive, dont la responsable communique avec les femmes désirant allaiter leur nouveau-né.

« On effectue par la suite un jumelage entre une nouvelle maman et une marraine d’allaitement. Cette dernière se rend disponible pour des visites à domicile ou des appels téléphoniques afin de répondre aux questions et l’accompagner le mieux possible », explique Isabelle Gauthier.

Les marraines peuvent aider les mères à savoir comment conserver leur lait maternel, comment introduire la nourriture solide, pourquoi elles ressentent de la douleur lors de l’allaitement, etc.

« C’est vraiment un service personnalisé qui s’ajuste aux besoins de chacune. Certaines préfèrent les textos, d’autres les visites, on s’adapte », dévoile l’intervenante familiale.

Des ateliers sont aussi offerts au local d’Espace Famille, situé sur la 2e Avenue à Forestville, en lien avec l’allaitement.

Pour le secteur ouest, c’est l’organisme Ressource Parenfants qui offre ces services d’accompagnement.