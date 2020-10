Tadoussac consulte sa population sur deux sujets distincts

La municipalité de Tadoussac a fait d’une pierre deux coups le 7 octobre en tenant une assemblée publique pour consulter sa population sur deux sujets distincts, soit la rénovation de l’édifice Desjardins et le règlement prohibant les spectacles.

Rappelons que le règlement prohibant les spectacles, théâtres, boîtes de nuit, cabarets et discothèques dans la zone 09-CH, a été déposé à la séance ordinaire de mai à la suite d’une demande de permis de spectacles par la Microbrasserie de Tadoussac.

Une douzaine de citoyens ont pris part à la consultation publique notamment pour s’opposer à l’adoption de ce règlement municipal clamant qu’aucun spectacle n’est organisé pendant la saison hivernale, alors que la microbrasserie locale ouvre ses portes à l’année.

« L’objectif de l’assemblée était d’entendre l’opinion des citoyens. Il est certain que ceux qui sont en faveur de l’adoption du règlement ne se sont pas présentés, mais on reçoit déjà des plaintes pour nuisance avec les deux établissements qui détiennent un permis de spectacles (droits acquis) dans le même secteur », indique le maire de Tadoussac, Charles Breton.

D’autres étapes sont à venir avant que le règlement soit adopté ou non par la municipalité. Le conseil municipal, dont les membres n’étaient pas tous présents à l’assemblée publique, se réunira à nouveau pour discuter du sujet.

« On pourra aussi choisir d’apporter des changements au premier règlement qui a été présenté en mai dernier », n’exclut pas l’élu, en entrevue au Journal Haute-Côte-Nord.

Rappelons que la zone 09-CH, touchée par le règlement prohibant les spectacles, englobe la rue Bord-de-l’Eau de la Maison Chauvin au Groupe de recherche et d’éducation des mammifères marins. « On y retrouve une quinzaine d’édifices, dont des commerces, des gîtes et des résidences », affirme M. Breton.

Édifice Desjardins

L’assemblée a également permis à la municipalité de présenter son projet de rénovation du bâtiment municipal situé au 187, rue Bord-de-l’Eau, soit l’édifice Desjardins. « Quand nous l’avons acquis à un montant très raisonnable, l’entente était de le diviser en deux, conservant ainsi la moitié de l’espace pour la caisse Desjardins », explique le maire.

Au départ, l’idée était d’y installer la bibliothèque municipale. Mais, le conseil municipal penche désormais pour la location des locaux.

« On trouve que la bibliothèque serait mieux située à proximité du centre de loisirs. Il y a plus de stationnements, les heures d’ouverture seraient plus fréquentes, ce serait un coup plus gagnant », déclare Charles Breton.

L’emprunt de 149 698 $ servira à rénover et entretenir le bâtiment pour qu’il soit « plus facilement louable », selon le maire de Tadoussac.

« Quand la division avec la caisse a été faite, le bâtiment n’a pas été réaménagé. Il n’y a donc pas d’escalier pour descendre au sous-sol, par exemple », précise M. Breton, mentionnant que la toiture est également à refaire.

Les citoyens présents à l’assemblée publique ont questionné les élus municipaux sur le projet, mais personne ne s’est opposé à sa réalisation.