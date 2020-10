Les Crabiers du Nord reçoivent 306 117 $ pour s’automatiser

Développement Économique Canada (DEC) a accordé une contribution financière remboursable de 306 117 $ à l’entreprise Les Crabiers du Nord, basée à Portneuf-sur-Mer.

Ce soutien financier a permis à l’usine de transformation des produits de la mer d’acquérir des équipements automatisés et numériques dédiés aux opérations de conditionnement, de cuisson et d’empaquetage ainsi qu’à modifier les installations pour la mise en place des nouveaux équipements.

« Les usines de transformation des produits de la mer sur la Côte-Nord doivent faire face à plusieurs défis, dont les variations des quotas, des prix du marché, des coûts d’approvisionnement en plus de la difficulté de recrutement. La mécanisation et l’automatisation des opérations sont donc devenues des facteurs clés de succès au sein de l’industrie », mentionne DEC par voie de communiqué.

« Des entreprises comme Les Crabiers du Nord illustrent la volonté des entrepreneurs à se tailler une place notoire dans l’économie régionale. Ces entreprises font la fierté de la Côte-Nord et nous sommes là pour appuyer ces travailleurs et les PME établies dans les différentes régions du Québec. Nous avons été là pour contribuer à l’expansion des PME du Québec et nous continuerons de les appuyer en ce temps de crise pour qu’elles en ressortent plus fortes », ajoute Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement

économique et des Langues officielles.

L’entreprise Les Crabiers du Nord possède une usine de transformation à la fine pointe de la technologie qui compte sur le savoir-faire de 105 employés. L’équipe se spécialise dans la transformation des produits de la mer (crabe des neiges, mactre de Stimpson, buccin et flétan). Leur production est écoulée sur les marchés américain, japonais et canadien.