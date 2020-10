Le conseil d’administration du CSS de l’Estuaire est maintenant formé

Conformément aux modifications de la Loi sur l’instruction publique, le Centre de services scolaire (CSS) de l’Estuaire a complété le processus électoral visant à composer son tout premier conseil d’administration, qui est entré officiellement en fonction le 15 octobre.

Composé de personnes aux profils diversifiés et dotées d’expertises complémentaires, le nouveau conseil d’administration aura notamment la tâche « de s’assurer de la gestion équitable, efficiente et transparente des ressources humaines et financières du centre de services scolaire », explique Patricia Lavoie, porte-parole du CSS de l’Estuaire, par voie de communiqué.

Quant à sa mission, elle consistera à veiller à ce que les grandes orientations du centre de services respectent l’objectif de l’organisation et à ce que les établissements scolaires bénéficient de conditions optimales pour la réalisation de leur mission éducative.

Lors de la première rencontre publique, tenue le 19 octobre à Baie-Comeau, les membres de l’assemblée ont élu Yves Côté à titre de président du conseil d’administration. Celui-ci sera secondé dans ses fonctions par Yan Bouchard, qui agira à titre de vice-président, ces deux postes devant obligatoirement être occupés par des représentants des parents.

Outre MM. Côté et Bouchard, les parents sont également représentés au conseil d’administration par Lucie Charbonneau, alors que deux postes leur étant réservés sont toujours vacants. « Des représentations visant à pallier cette situation seront effectuées lors de la première rencontre du comité de parents du centre de services scolaire, prévue le 26 octobre prochain », dévoile Mme Lavoie.

Cinq postes étaient également réservés à des membres de la communauté correspondant à des profils d’expertise identifiés dans la Loi et ayant finalement permis d’élire les personnes suivantes :

M. Simon Thériault pour le profil gouvernance, éthique, gestion des risques ou gestion des ressources humaines;

M. Luc Rioux pour le profil lié à une expertise en matière financière ou comptable, gestion des ressources financières ou des ressources matérielles;

M. Pierre Lebreux à titre de représentant du milieu communautaire, sportif ou culturel;

Mme Gladys Tremblay comme représentante du milieu municipal, de la santé, des services sociaux ou des affaires;

Mme Emmy Foster pour le profil personne âgée de 18 à 35 ans.

« Nous sommes fiers de la réponse des parents, des membres de la communauté et des membres du personnel qui ont accepté de relever ce défi de composer le tout premier conseil d’administration du CSS de l’Estuaire. C’est avec enthousiasme et dans un véritable esprit de collaboration que nous travaillerons de concert avec ces hommes et ces femmes ayant à cœur l’éducation », souligne la directrice générale Nadine Desrosiers.

Pour l’année scolaire en cours, le conseil d’administration se réunira en assemblée régulière à un minimum de cinq reprises. La prochaine rencontre aura lieu le 30 novembre à la salle 203 située au sous-sol de l’école St-Cœur-de-Marie à Baie-Comeau et il est prévu qu’une période de questions réservée au public ait lieu lors de chacune des rencontres.

« Il est cependant important de noter que pour les prochains mois, l’admission du public aux rencontres du C.A. est conditionnelle à l’évolution des mesures sanitaires applicables à notre région en vertu des recommandations de la Santé publique », de conclure Patricia Lavoie.

Rappelons que contrairement aux anciens commissaires, les membres du conseil d‘administration sont bénévoles. Selon le site Web du gouvernement du Québec, ils ne reçoivent qu’une « allocation de présence et le remboursement de certains frais rattachés à leurs fonctions ».