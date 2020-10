Le programme de dons et commandites de la MRC est reconduit

Jusqu’au 30 novembre, les organismes à but non lucratif de la Haute-Côte-Nord peuvent soumettre une demande de soutien financier dans le cadre de l’édition 2021 de la Politique sur les dons et commandites de la MRC de La Haute-Côte-Nord.

Afin que leur demande soit recevable, ils doivent s’assurer de remplir le formulaire prévu par la MRC et de fournir les documents requis au dépôt de celle-ci. Le formulaire est disponible sur le site Web de la MRC dans la section Services aux citoyens/Fonds et programmes.

Nouveauté 2021

À la suite d’une décision du conseil des maires, les organismes auront désormais l’opportunité de déposer leur demande de dons et commandites à deux reprises durant l’année, soit avant le 30 mars et avant le 30 octobre, à compter de 2021.

Depuis 2015, la MRC a accordé 80 675 $ en dons en commandites à 56 projets, sur tout son territoire et 47 autres demandes, totalisant 87 610 $, ont été redirigées et acceptées dans d’autres programmes de la MRC (ex. : culture, activités de développement).