La Caravane #MoiAussi de façon virtuelle

La Caravane #MoiAussi sera de passage de manière virtuelle dans la région de la Côte-Nord le 9 novembre de 13h30 à 19 heures. Il s’agit d’une aide à destination des personnes ayant vécu des violences à caractère sexuel.

Cet événement est organisé en partenariat avec le Réseau des CAVAC et le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), avocats, procureurs, intervenants psychosociaux et policiers. Ils seront disponibles afin d’offrir de l’information juridique et du soutien psychosocial gratuitement et de manière confidentielle aux personnes qui ont vécu des violences à caractère sexuel.

Les rencontres vont se tenir lieu par visioconférence ou par téléphone et auront une durée de 20 minutes. Vous pouvez vous inscrire par le biais de formulaires en ligne, en français ou en anglais. La date limite d’inscription est le 5 novembre.

Pour plus d’informations vous pouvez contacter les organisateurs par courriel à moiaussi@juripop.org ou par téléphone au 1-833-JURIPOP ou encore visiter le site Internet.