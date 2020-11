Québec se prépare pour conserver les doses de vaccin

Le ministre de la Santé et des services sociaux, Christian Dubé, a précisé lors d’un point de presse le 10 novembre qu’il avait déjà procédé à l’achat d’une soixantaine de congélateurs supplémentaires pour stocker les doses de vaccin, qui serait distribué par Pfizer.

Ces doses doivent être conservées à basse température. « Le Canada a déjà réservé 20 millions de doses et le Québec aura sa part en proportion de sa population, a soutenu M. Dubé. On a plus que notre part ».

Le premier ministre du Québec, François Legault, a fait le point sur la situation de la COVID-19 au Québec. Le gouvernement du Québec a classé les régions quant à la «gravité» de leur situation. «Nous avons cinq régions où ça ne va pas bien, neuf régions où c’est stable et trois régions sont pour le moment épargnées, dont la Côte-Nord. »

Pour célébrer Noël, M. Legault réitère qu’il faut oublier les gros partys. « On va essayer de tout faire pour avoir des petits partys entre amis et dans les familles durant la période des Fêtes, ajoute le premier ministre du Québec. Il est trop tôt pour en dire plus. »