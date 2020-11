Fermeture de la cueillette de mollusques à Colombier

Pêches et Océans Canada, région du Québec, a diffusé des ordonnances d’interdiction concernant la fermeture de la cueillette de mollusques dans le secteur est de la Haute-Côte-Nord.

Tout d’abord, il est interdit de cueillir toutes espèces de mollusques bivalves de la pointe sud-ouest de l’embouchure de la rivière Blanche jusqu’à un point situé à 630 mètres à l’est de l’embouchure de la rivière Colombier.

De plus, l’organisme gouvernemental a procédé à la fermeture de la cueillette du clovisse arctique, du couteau de l’Atlantique et de la moule bleue dans le secteur de Colombier, soit d’un point situé à 630 mètres à l’est de l’embouchure de la rivière Colombier jusqu’au phare du cap Colombier.

Pour de plus amples renseignements sur la cueillette de mollusques et les secteurs coquilliers ouverts et fermés à la cueillette, il faut consulter le site Web www.dfo-mpo.gc.ca/VerifierAvantDeCueillir.