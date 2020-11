Le Sentier de Noël: beau pour le yeux mais silencieux en 2020

En raison des consignes sanitaires et de la pandémie qui sévit depuis 8 mois, la Municipalité de Portneuf-sur-Mer de concert avec le comité organisateur du Sentier de Noël ont décidé de renoncer à présenter l’évènement annuel. Cependant, le sentier piéton utilisé habituellement pour la tenue du Sentier de Noël sera illuminé tout l’hiver, et la Municipalité invite les citoyens à s’y rendre en soirée et d’en faire une routine santé.

Aussi, quelques décors seront érigés à différents endroits stratégiques dans le village offrant ainsi un beau clin d’œil à ses artisans et pour le plaisir des citoyens. Le décompte qui lancera l’illumination du grand sapin aura lieu le vendredi 11 décembre, à 17 h au Parc Jean-Maurice-Martel.

Concours village aux 1000 lumières

Afin de recréer la magie du temps des fêtes, la Municipalité déploie des efforts afin d’atteindre l’objectif du village aux 100 000 lumières. Ainsi Portneuf-sur-Mer fait le vœu pour que toutes les résidences du village soient décorées. Dans le but d’encourager la participation citoyenne, quatre prix de 250$ seront pigés au hasard, le 18 décembre, parmi toutes les résidences qui ont une petite décoration ou plus.