Budget 2021 : légère baisse du compte de taxes pour les Portneuvois

Le conseil municipal de Portneuf-sur-Mer a adopté ses prévisions budgétaires pour 2021 en séance extraordinaire le 9 décembre. Le budget s’élevant à 1 694 390 $ prévoit une légère hausse de la taxe foncière générale de 0,03 $ l’établissant ainsi à 1,46 $ du 100 $ d’évaluation (+1,8 %).

Cette augmentation est due à la baisse notable du rôle d’évaluation foncier de 1 155 000 $ entre le précédent et celui qui entrera en vigueur en 2021. « Le conseil municipal a choisi d’éponger une partie de cette perte de revenus en haussant la taxe foncière générale », de confirmer le maire de Portneuf-sur-Mer, Gontran Tremblay.

Quant à la taxe foncière spéciale pour l’assainissement des eaux usées, elle subit une diminution en passant de 0,39 $ à 0,20 $ du 100 $ d’évaluation pour les résidences touchées.

« L’année 2020 a marqué la fin du paiement de plusieurs intérêts sur la dette contractée à la suite des travaux de traitement des eaux usées réalisés en 2010 », explique M. Tremblay.

En ce qui concerne les taxes de service, la taxe de gestion des matières résiduelles diminue de 10 $ pour une résidence et s’établit à 186$ et le coût pour 1 000 litres fluctue de 30,80 $ à 28,93 $ pour un commerce ou une industrie.

Le budget dévoile également une légère augmentation de la taxe d’aqueduc qui s’élèvera désormais à 275 $ et une baisse de la taxe de service d’égout à 230 $ pour le secteur résidentiel.

Il est toutefois impossible pour la municipalité de boucler son budget une fois les affectations pour investissements comptabilisés. «Les dépenses et les revenus, ça s’équilibre, mais quand on tombe dans les dépenses d’investissements, on doit puiser dans notre bas de laine », révèle le maire.

C’est pourquoi les élus ont décidé d’approprier 205 281 $ du surplus accumulé de la municipalité pour équilibrer les prévisions budgétaires.

Cette année (2020), une somme de 68 126 $ a été puisée dans le surplus accumulé.

« Notons qu’à la suite d’une année particulièrement hors-norme reliée à la COVID-19, plus de 200 000 $ seront replacés dans le surplus accumulé au 31 décembre », ajoute Gontran Tremblay.

Finalement, l’effort fiscal pour une propriété moyenne évaluée à 69 228 $ et desservie par le réseau d’égout se chiffre à 99 $ de moins qu’en 2020, soit 1 866,88 $.

Le conseil municipal a également déposé son Programme triennal d’immobilisations 2021-2023.

Parmi les projets importants planifiés en 2021, qui totalisent 515 500 $, notons l’installation de deux génératrices permettant de rendre autonome l’édifice municipal ainsi que les stations de distribution d’eau, la mise aux normes des installations de traitement des eaux du bâtiment sur le quai, la réfection extérieure du chalet des sports, l’acquisition d’une nouvelle camionnette et la sécurisation des installations du quai municipal.