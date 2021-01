Chapeau, les filles! et Excelle science de retour

Pandémie ou pas, le concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle science est de retour en 2021 pour leurs 25e et 21e éditions respectives. Ils visent encore et toujours le même objectif : valoriser les femmes qui choisissent un métier traditionnellement masculin.

Le ministère de l’Éducation et le ministère de l’Enseignement supérieur du Québec viennent de lancer le concours. Les étudiantes intéressées à tenter leur chance doivent poser leur candidature sur le site Québec.ca avant le 5 mars 2021.

En plus de faire la promotion de la diversification des choix de carrière des filles, Chapeau, les filles! veut les encourager à persévérer jusqu’à ce qu’elle ait leur diplôme bien en main. Les candidates ciblées doivent étudier dans un programme de formation professionnelle ou de formation technique menant à exercer un métier traditionnellement masculin, c’est-à-dire où la proportion de femmes est inférieure à 33,33 %.

Pour sa part, le volet Excelle Science vise les étudiantes inscrites à l’université dans certaines disciplines sciences ou en technologie.

Grâce aux nombreux partenaires faisant équipe avec le ministère de l’Éducation et celui de l’Enseignement supérieur, les lauréates se partageront près de 160 000 $ en bourses. La remise des prix aux lauréates aura lieu en juin. Ils varieront de 2 000 $ à 5 000 $.