« Portes ouvertes sur les sentiers de motoneige » repoussé en février

En raison des dernières annonces gouvernementales, la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec a pris la décision de repousser son événement annuel des portes ouvertes sur les sentiers de motoneige.

L’activité prévue les 16 et 17 janvier est donc remise à la fin de semaine du 27-28 février.

L’objectif visé étant de faire découvrir la passion de la motoneige à un ami gratuitement, afin de bien accompagner les nouveaux adeptes et de les assister dans la pratique sécuritaire de cette sortie en sentier, la distanciation physique n’est pas possible et la bulle familiale non respectée, selon la Fédération.

De plus, le manque de neige au sol fait que la majorité des sentiers n’offre pas la qualité optimale pour la tenue de l’événement.

Pour obtenir un droit d’accès temporaire gratuit, cliquez ici.