Vandalisme dans les sentiers de la Baie-Verte

La Ville de Forestville dénonce des actes de vandalisme perpétrés en fin de semaine dernière dans les sentiers de la Baie-Verte. Une passerelle, nouvellement aménagée, a été volontairement saccagée par des vandales.

« Je trouve cela vraiment désolant et déplorable, c’est un manque de respect à l’ensemble de la collectivité », commente la mairesse de Forestville, Micheline Anctil.

La Ville ne peut toutefois pas encore chiffrer à combien s’élèvent les dommages, mais une somme de 27 800 $ a été investie récemment dans les sentiers.

« Nous investissons temps et argent, nous nous battons pour obtenir des subventions pour que les citoyens soient aidés financièrement. Mais un sans conscience vient briser et on recommence deux fois », d’ajouter Mme Anctil.

La mairesse est claire : « quand on refait la même chose deux fois, on n’améliore pas d’autres espaces et équipements, et la deuxième fois, ce sont les citoyens qui paient ».

Quiconque a des informations sur cet événement est invité à joindre la Ville de Forestville.