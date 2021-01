Véhicules récréatifs : prudence sous les lignes à haute tension

Les amateurs de sports récréatifs motorisés sont nombreux cet hiver sur le territoire du Québec, principalement depuis les dernières neiges. Hydro-Québec profite donc de l’occasion pour rappeler l’importance de la collaboration des amateurs en ce qui a trait au respect des règles lors de l’utilisation de véhicules motorisées sous les lignes à haute tension.

La société d’État indique que les emprises de lignes de transport d’électricité sont des endroits privilégiés dans les régions, particulièrement sur la Côte-Nord, et qu’il existe plusieurs sentiers balisés par des clubs dont l’aménagement a été autorisé par les propriétaires de terrains et Hydro-Québec.

Quelques demandes sont en conséquence adressées aux usagers de véhicules récréatifs, soit celles de demeurer prudents et respectueux des limites de vitesse, se tenir loin des pylônes (9 mètres minimum), ne pas chercher à accéder aux emprises dont l’accès est bloqué par des clôtures ou autres balises, et diminuer le bruit et de respecter la proximité de zone habitée.