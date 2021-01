Les top rencontres animalières de Jocelyn Praud

Le photographe animalier et blogueur Jocelyn Praud a profité de la saison estivale pour partir à la rencontre de la faune en Haute-Côte-Nord. Ours noir, renard, lièvres et baleines font partie de ses plus belles rencontres de l’année 2020.

Le 8 janvier, il a publié sur son blogue La nature sauvage du Québec, son top rencontres animalières 2020 comme il le fait tous les ans.

« Sur le plan professionnel, la pandémie a compliqué bien des choses en limitant les déplacements entre les régions et en empêchant la tenue de différentes expositions, mais d’un point de vue photo, j’ai probablement vécu l’une de mes plus belles années », mentionne-t-il d’entrée de jeu.

Quelques jours après son arrivée aux Escoumins, où il s’est installé pour l’été, le photographe originaire de Sherbrooke a fait une première rencontre à proximité d’un ours noir.

« C’est la première fois que j’arrivais à approcher un ours et à en faire des images dignes de ce nom. J’y avais rêvé depuis mon arrivée dans la région », commente-t-il.

Plus tard, il a réussi à tirer le portrait d’un renard roux « qui dormait dans la batture qui borde la rivière ». En retournant le voir sur une base quotidienne, M. Praud a finalement trouvé son terrier.

« Durant près de trois semaines, je passais cinq à six heures par jour caché dans les herbes, dévoré par les terribles mouches noires et moustiques de la Côte-Nord, en compagnie de la famille de renards. »

Le passionné n’a pas été déçu de saison en Haute-Côte-Nord, surtout en ce qui concerne la présence de baleines.

Ses nombreuses soirées passées sur l’eau lui ont permis de récolter de magnifiques clichés pour son calendrier 2021.

« Elles étaient plus actives que jamais et étaient présentes en grande quantité », soutient-il dans son article.

Il a d’ailleurs fait la rencontre de la baleine à bosse Tic Tac Toe et de son baleineau de l’année.

« Chaque sortie était unique et nous réservait beaucoup de surprises. Ces animaux sont si gigantesques et finalement si peu connus, qu’ils me fascinent à un point que vous ne sauriez imaginer », dévoile Jocelyn Praud, qui a pu prendre sa première photo de baleine qui saute hors de l’eau.

Le top rencontres animalières 2020 dépasse donc les 10 points habituels puisque le photographe a eu de la difficulté à faire un choix. La Haute-Côte-Nord n’y étant pas pour rien.