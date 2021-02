Un nouveau cas de COVID-19 au bilan du 6 février du CISSS Côte-Nord

Le Centre de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord rapporte un nouveau cas déclaré positif à la COVID-19 dans son bilan du 6 février, 11h. Il figure au décompte de la MRC de Sept-Rivières.

En fin de journée hier (5 février), Innu Takuiakan Uashat mak Mani-utenam, via son comité d’urgence, a indiqué un nouveau cas. La personne infectée fréquente l’école secondaire Manikanetish. Cette personne ainsi que celles ayant été en contact avec elle sont présentement en isolement total.

Situation sur la Côte-Nord

NOTE : Confinement du Québec et instauration d’un couvre-feu entre 20 h et 5 h pour la période du 9 janvier au 8 février 2021 : Restez à la maison et consultez la page Confinement du Québec pour connaître les détails. Vous pouvez aussi consulter toute l’information sur la COVID‑19.

*En date du 6 février 2021 – 11 h

Nombre de cas confirmés : 344 (+1)

Répartition par MRC :

Basse-Côte-Nord : 6

Caniapiscau : 8

Haute-Côte-Nord : 26

Manicouagan : 106

Minganie : 17

Sept-Rivières : 181 (+1)

Cas guéris : 337

Décès : 3

Cas actifs : 4 (+1)

Cas actifs provenant d’une autre région : Moins de 5