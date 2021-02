COVID-19 : un autre cas confirmé à l’Institut d’enseignement de Sept-Îles

Si la situation de la COVID-19 avait été relativement tranquille dans les écoles de l’est de la Côte-Nord depuis le début de la pandémie, ce n’est pas le cas avec les derniers jours. L’Institut d’enseignement de Sept-Îles confirme qu’une deuxième personne a été testée positive.

Le directeur de l’école privée de Sept-Îles, Mathieu Brien, indique qu’il s’agit d’une personne du même groupe que le cas annoncé hier.

Il mentionne que l’enquête épidémiologique est en cours. La santé publique lui confirme qu’il s’agit une éclosion à l’intérieur de la bulle-classe.

« On est inquiets pour nos élèves qui ont été testés positifs et on espère que tout ira bien pour eux et leur famille. On travaille fort pour assurer l’enseignement à distance et pour que ce soit sécuritaire à l’école », souligne Mathieu Brien.