La circulation à deux voies sur le pont de Pessamit rétablie bientôt

Le pont enjambant la rivière Betsiamites à Pessamit est passablement endommagé depuis une collision survenue le 2 février, mais le ministère des Transports du Québec (MTQ) confirme que les travaux de réparation devraient prendre fin d’ici la mi-février.

On se souviendra que l’accident a impliqué un camion semi-remorque transportant du bois en longueur et un véhicule de promenade. L’impact a causé des dommages à quelques glissières de sécurité et au chasse-roue du pont.

Rapidement, une inspection de la structure a été réalisée. Elle a révélé que les bris n’affectaient aucunement la capacité structurale du pont, qui demeure sécuritaire, assure Sarah Gaudreault, conseillère en communication à la direction régionale du MTQ.

Depuis une semaine, donc, des glissières en béton, aussi connues sous le nom de New Jersey, sont installées afin de sécuriser les lieux.

Un contrat en situation d’urgence a été attribué pour le remplacement des glissières abîmées, tant pour leur fabrication que leur installation. Une fois les travaux terminés, la circulation reprendra normalement sur deux voies. Elle s’effectue actuellement en alternance à l’aide de feux lumineux.