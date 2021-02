COFOR, Unisaco, Investra et Boisaco acquièrent Valibois

Les coopératives COFOR et Unisaco, la société de placements Investra ainsi que le Groupe Boisaco se sont portés acquéreurs de l’entreprise Valibois inc., dont le siège social est situé a Falardeau, le 19 février.

Les anciens propriétaires, Jean-Louis Gravel et son fils Jean Gravel, déclarent par voie de communiqué être particulièrement heureux d’avoir complété cette opération.

« Eux-mêmes originaires de Sacré-Cœur, ils adhèrent à la culture, aux valeurs et à la vision du Groupe Boisaco, qui est fondé sur la coopération et le développement socio-économique régional », fait savoir le communiqué de presse.

Les nouveaux acquéreurs se disent également satisfaits d’avoir réalisé cette importante opération.

« Ces sociétés possèdent en effet déjà une autre entreprise qui se spécialise dans la transformation des essences feuillues, soit la société Bersaco, dont le siège social est situé aux Bergeronnes », peut-on lire dans le document.

Cette acquisition vise à développer plusieurs synergies positives axées sur la gestion des approvisionnements, la mise en marché des produits finis et l’ajout de mesures visant la croissance et la création de valeur, ce qui favorisera l’amélioration de la qualité de vie des travailleurs et celle des communautés concernées.

« Considérant que le Groupe Boisaco est partenaire dans Les Bois du Fjord depuis 2017, cette importante acquisition viendra renforcer ses activités au Saguenay en plus de permettre la continuité des opérations de Valibois, assurant ainsi le maintien des importantes retombées socio-économiques qu’elle engendre dans la municipalité de St-David de Falardeau », est-il dévoilé.

Valibois procure du travail à plus de 30 travailleurs en usine et à des dizaines de travailleurs de la forêt du Saguenay pour assurer son approvisionnement via les opérations forestières de Scierie Girard et les coopératives forestières de Ferland-et-Boilleau ainsi que Groupe Forestra.

Elle rejoindra ainsi la grande famille des sociétés qui ont été initiées par la communauté de Sacré-Cœur depuis 35 ans, regroupant Bersaco, Boisaco, COFOR, Unisaco, Granulco, Groupe Boisaco, Intrafor, Investra, Ripco et Sacopan.

« Ces dernières procurent de l’emploi à plus de 550 travailleurs et ont un chiffre d’affaires consolidé dépassant 150 M$ », de conclure le communiqué.