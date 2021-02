La Côte-Nord prépare la vaccination des 70 ans et plus

Pendant qu’on prépare la vaccination de masse des gens âgés de 80 et même 85 ans et plus ailleurs au Québec, la Côte-Nord, elle, jette son dévolu sur les 70 ans et plus, preuve de son avance sur le terrain dans la province.

Les livraisons attendues de doses de vaccin Pfizer-BioNTech permettront de vacciner les septuagénaires qui le désirent dès la semaine du 8 mars à Baie-Comeau et celle du 15 mars à Sept-Îles. D’autres arrivages sont prévus plus tard en mars.

Chef du département de pharmacie au Centre intégré de la santé et des services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, Dave Charlton indique qu’à Sept-Îles, où s’est amorcée la campagne de vaccination régionale le 23 décembre, des gens recevront leur deuxième dose du vaccin, afin de respecter le délai d’au plus 90 jours alloué par Québec.

Pour le moment, le CISSS jongle encore avec les modalités entourant la prise de rendez-vous, mais une décision est imminente.

Cadence accélérée

Après un arrêt de quelques semaines faute de vaccins disponibles en région, cette reprise de la vaccination sonnera la cloche à une accélération de la cadence dans les territoires plus urbanisés.

Faut-il rappeler que si 17 500 doses ont pu être administrées du 23 décembre 2020 au 22 février 2021, soit à 20 % de sa population, c’est beaucoup en raison de la présence de secteurs éloignés et isolés. Dans les MRC de Caniapiscau, de La Minganie et du Gofle-du-Saint-Laurent, tous les adultes qui souhaitaient être vaccinés l’ont été.

L’absence de vaccination pendant une quinzaine de jours, une première, ne surprend pas le CISSS. « Le ministère a mis vraiment les énergies sur la région de Montréal et sa couronne qui, jusqu’à maintenant, avait eu, en proportion de sa population, une plus faible quantité de vaccins », précise Dave Charlton, en parlant d’une certaine forme d’iniquité entre les régions pour la distribution des vaccins.

Les prochaines cliniques seront destinées à la clientèle prioritaire des 70 ans et plus. Suivront celles des 60 à 69 ans, des moins de 60 ans avec maladies chroniques pour finalement aboutir à la population en général. La régularité attendue des livraisons de vaccins devrait permettre au CISSS de « descendre allègrement dans nos rangs de priorité », croit le chef du département de pharmacie.

Défis logistiques

La distribution du vaccin de Pfizer-BioNTech sur le territoire de la Haute-Côte-Nord et de Port-Cartier présente des enjeux logistiques en raison de la nécessité de le conserver dans des congélateurs à – 80 degrés Celsius. Par contre, au cours des derniers mois, des vaccins du fabricant Moderna, non utilisés dans les territoires éloignés et isolés, ont permis de vacciner les gens de ces secteurs.

La région recevra d’autres arrivages de ce vaccin qu’il est possible de conserver à – 20 degrés Celsius, mais ignore quand. « On veut vacciner de façon équitable l’ensemble de notre population. On travaille actuellement à trouver des scénarios », poursuit Dave Charlton.

Selon lui, les Nord-Côtiers répondent très bien à l’appel à la vaccination, mais sans dévoiler de taux à ce stade-ci, sauf du côté des centres d’hébergement et de soins de longue durée où, dit-il, il frise les 100 %.

« Ce qu’on vise, c’est le taux le plus haut possible », conclut Dave Charlton. Rappelons que le principe de l’immunité collective serait acquis lorsque 70 % d’une population est vaccinée.