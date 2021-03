Des entreprises touristiques de la Côte-Nord bonifient leur visibilité sur Google

Dix entreprises de tourisme hivernal de la Côte-Nord sont désormais mieux positionnées pour tirer leur épingle du jeu grâce à une présence plus soutenue et illustrée sur Google, tout ça grâce à l’Alliance de l’industrie touristique et Tourisme Côte-Nord.

Ces 10 sites, dont les clubs de ski de fond Norfond et Les Sentiers de la rivière Amédée ainsi que le centre de ski mont Ti-Basse à Baie-Comeau , viennent tout juste de s’ajouter aux 40 autres endroits visités en fin d’été-début d’automne par l’équipe de Tourisme Côte-Nord dans le cadre du programme d’accompagnement et de mise à jour des fiches Google Mon entreprise.

Financé par Développement économique Canada, ce programme de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec est le fruit d’un partenariat avec Google destiné à identifier 500 intervenants en tourisme estival et hivernal au Québec, dont 50 sur la Côte-Nord, en vue de la bonification de leurs fiches d’entreprise.

« Elles ont été sélectionnées selon leur autonomie au niveau du numérique, le degré de présence sur le numérique », explique Dave Prévéreault, de Tourisme Côte-Nord, responsable de la mise à niveau des fiches et de l’accompagnement des entreprises chez nous. Ces dernières n’ont absolument rien à débourser en retour des services qu’elles reçoivent et dont la valeur se chiffre à 1 000 $ pour chacune.

Des visites

Après un travail préparatoire avec les intervenants ciblés, Dave Prévéreault et le photographe professionnel retenu par l’Alliance de l’industrie touristique, Sébastien St-Jean, originaire de Baie-Comeau en passant, ont visité chaque site.

L’étape hivernale du projet s’est étendue sur une dizaine de jours et a pris fin vendredi dernier aux Sentiers de la rivière Amédée. Comme partout ailleurs, le photographe a immortalisé de magnifiques scènes par 3 photos à 360 degrés et 10 autres de format standard afin d’illustrer la fiche d’entreprise Google du club. « Ces photos appartiennent à l’entreprise visitée, à Tourisme Côte-Nord et à l’Alliance de l’industrie touristique », précise l’accompagnateur formé par Google pour ce projet.

Les retombées du programme d’accompagnement et de mise à jour des fiches Google Mon entreprise seront nombreuses. « Ça va leur donner vraiment une visibilité incroyable. Ça va aussi donner à la clientèle M. et Mme Tout-le-Monde de pouvoir les voir, d’avoir accès à de l’information très rapidement, de communiquer avec eux, parce qu’il y a comme une technologie aussi derrière ça, et de voir les commentaires, les avis », explique Dave Prévéreault.

« Il y a vraiment vraiment du potentiel. On n’est plus rendu à l’ère au bouche-à-oreille. Le numérique est le nouveau bouche-à-oreille. Il faut savoir l’utiliser le plus convenablement possible », ajoute-t-il, en rappelant que c’est une première phase de déploiement du programme qui se termine sur la Côte-Nord.

Tourisme Côte-Nord souhaite maintenant que l’ensemble des 750 prestataires de services touristiques de Tadoussac à Blanc-Sablon puissent avoir leur fiche détaillée sur la plateforme Google Mon entreprise et il les accompagnera dans cette voie.

Selon des données de l’Alliance de l’industrie touristique, une fiche complète et à jour sur Google permet aux entreprises d’être « 2,7 fois plus susceptibles d’être considérée comme fiables, 70 % plus susceptibles d’encourager des visites de l’établissement (et) 50 % plus susceptibles de mener à des achats ».

D’une pierre deux coups

Soulignons que Tourisme Côte-Nord a fait d’une pierre deux coups en profitant de la présence de Sébastien St-Jean dans la région pour lui offrir en parallèle un contrat pour bonifier sa propre banque d’images touristiques. C’est ainsi qu’au cours de la dernière fin de semaine, des images de pêche blanche et de la passerelle pour motoneigistes surplombant la rivière Manicouagan ont notamment été captées dans le secteur de Baie-Comeau.

Invité à décrire les coups de cœur qu’il a eus pendant son mandat, le photographe s’est dit incapable d’en cibler un ou quelques-uns. « À chaque jour, j’avais un nouveau coup de cœur. Dans chaque site, il y a un charme qui opère », souligne-t-il, en faisant référence à divers éléments comme une lumière surprenante ou une situation particulière.

Sébastien St-Jean a quitté Baie-Comeau il y a 25 ans, mais y revient quelques fois par année pour retrouver sa famille et des amis. « Quand est arrivée cette opportunité-là (avec l’Alliance de l’industrie touristique et Tourisme Côte-Nord), j’en revenais pas comment c’était génial de pouvoir mettre en valeur ma région, pour dire aux touristes comment c’est beau chez nous. On peut être fier de notre coin de pays », conclut-il.