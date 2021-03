Parc national des Dunes-de-Tadoussac : les discussions se poursuivront

La population de Tadoussac est conviée à nouveau à des ateliers d’échange virtuels sur le projet de parc national des Dunes-de-Tadoussac les 10 et 11 mars.

Le ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs et la SÉPAQ souhaitent poursuivre les discussions entamées en juillet 2020 et présenter une version plus avancée du concept d’aménagement préliminaire.

D’une durée d’une heure et demie, ces ateliers seront le moment de poser des questions et émettre des commentaires/suggestions. Les façons de s’inscrire aux ateliers seront dévoilées au cours des prochains jours.

Assouplissements pour le remboursement des taxes municipales

Les contribuables de la municipalité de Tadoussac bénéficient de mesures d’assouplissement en ce qui concerne le paiement de leur compte de taxes encore cette année en raison de la pandémie de COVID-19. En séance extraordinaire le 24 février, les élus ont adopté une résolution fixant le départ des amendes et pénalités au 31 août 2021 pour ceux qui ne pourraient rembourser leurs taxes municipales selon les versements préétablis, qui demeurent les mêmes.

Schéma de couverture de risques en sécurité incendie

(JG) – Le conseil municipal de Tadoussac a décidé de ne pas adopter le Schéma de couverture de risques en sécurité incendie 2e génération tel que demandé par la MRC de La Haute-Côte-Nord et s’allie donc à la municipalité de Sacré-Cœur. Il demande plutôt à la MRC de conclure des ententes entre le service incendie de Forestville et celui de Tadoussac et Sacré-Cœur « puisque le temps de réponse pour ce dernier est beaucoup plus court pour intervenir sur certaines parties du territoire des Bergeronnes ». L’adoption a donc été reportée à une date ultérieure par les élus tadoussaciens.

Destination Tadoussac

(JG) – Les élus de Tadoussac ont octroyé un mandat à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) afin d’accompagner la municipalité dans le projet Destination Tadoussac phase 2. « La chargée de projets actuelle qui travaille sur le dossier va nous quitter dans deux semaines et on va travailler avec la FQM pour cheminer la dernière étape de ce projet », a expliqué la directrice générale Marie-Claude Guérin lors de l’assemblée extraordinaire le 24 février. « On n’a pas vraiment le droit à l’erreur avec le calendrier serré », d’ajouter le maire Charles Breton.