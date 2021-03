L’incendie d’un garage endommage quatre maisons mobiles à Pointe-Lebel

L’incendie d’un garage situé sur un terrain du parc Langlois à Pointe-Lebel a endommagé quatre maisons mobiles dans la soirée de mercredi.

L’alerte a été donnée à 21 h 48. Pour une raison qui reste encore à éclaircir, un feu s’est déclaré dans un garage situé au 51, 3e Rue, indique le directeur du service de la Sécurité publique de la Ville de Baie-Comeau, Alain Miville. Le bâtiment est une perte totale.

Des pompiers de la Ville ainsi que ceux des municipalités de Pointe-Lebel et de Pointe-aux-Outardes ont combattu les flammes et ont tout fait pour protéger les propriétés voisines. « Celle qui a eu le plus de dommages, c’est celle en arrière en raison de la direction des vents », souligne M. Miville.

Il lève son chapeau au travail des sapeurs qui ont évité le pire dans les circonstances. La proximité des maisons mobiles les unes des autres et les vents ont compliqué les interventions de protection. « Le feu du garage a touché quatre maisons mobiles, mais il aurait pu en toucher pas mal plus », assure-t-il.

Le sinistre n’a heureusement fait aucune victime. La Croix-Rouge a été appelée afin de prendre la relève afin de loger pour la nuit les résidents des quatre maisons affectées par le feu.

L’enquête se poursuivra jeudi pour tenter de déterminer la cause de l’incendie.