La Société de la SP met en valeur des artisans pour sensibiliser sur cette maladie

Réunir des artisans prêts à s’engager dans la lutte contre la sclérose en plaques, c’est le défi original que lance la Société canadienne de la sclérose en plaques, section Côte-Nord, en vue du mois de sensibilisation en mai.

« Ça vient de nous. C’est une administratrice qui a eu l’idée et on s’est dit on va essayer », souligne Geneviève Arsenault, directrice de la section Côte-Nord, au sujet de la collecte de fonds Artisans nord-côtiers pour un monde sans SP.

Dans les faits, avec l’étroite collaboration d’artisans de la région prêts à lui remettre une partie des revenus de leurs ventes en mai, l’organisme souhaite amasser des fonds tout en offrant, en retour, une vitrine à ses partenaires sur Facebook et Instagram.

« Avec la pandémie, on a fait la promotion de l’achat local. On s’est dit pourquoi ne pas mettre de l’avant nos artisans tout en faisant connaître l’organisme », poursuit Mme Arsenault.

Fonctionnement

Pour répondre à l’appel, les artisans doivent donc déterminer la ou les créations dont la vente, au cours du mois de mai, rapportera des fonds à la section Côte-Nord de la Société canadienne de la sclérose en plaques.

Une première artisane a levé la main. Il s’agit de Stéphanie Payne, de Pointe-aux-Outardes, qui se spécialiste dans le crochet avec sa petite boutique Il suffit d’une maille. D’autres personnes réfléchissent actuellement à la possibilité d’embarquer dans l’aventure.

« Si j’ai 10 artisans sur la Côte-Nord, je vais être contente », assure la directrice, qui se donne jusqu’à la mi-avril pour recevoir les candidatures. Elle précise que tous les dons reçus seront réinvestis dans la région et qu’aucun objectif financier n’a été fixé.

La pandémie a privé l’organisme des quelque 30 000 $ attendus en 2020 par le Cyclo Tour SP, cette randonnée cycliste dans la MRC de Sept-Rivières. Par contre, la Marche de l’espoir en mode virtuel, tenue le dernier dimanche de mai, a permis d’engranger 15 000 $ l’an dernier.

L’organisme compte 166 membres sur la Côte-Nord, mais le nombre de personnes atteintes peut en représenter le double et plus.

La sclérose en plaques est une maladie qui s’attaque au système nerveux central et qu’on ne peut ni prévenir ni guérir. Ses manifestations peuvent aller de la fatigue extrême et de douleurs en passant par de la faiblesse, des pertes de mémoire, un équilibre précaire ainsi que des engourdissements, entre autres.