Beauce Carnaval s’installe à Baie-Comeau pour deux semaines avec son désinfectant

Ça grouille d’activité à l’arrière du centre Manicouagan à Baie-Comeau où Beauce Carnaval installe ses pénates pour deux semaines dans le cadre de son seul arrêt en sol nord-côtier en 2021.

Après une saison d’activités à l’eau l’an dernier en raison de la pandémie, l’entreprise de la Beauce a repris les routes du Québec à la mi-juin, mais avec un nombre restreint de villes à visiter, ce qui explique qu’elle y séjourne plus longtemps qu’à l’habitude.

Rencontré lors du montage des installations jeudi, Jean-François Vallée, le fils du propriétaire, Jacques Vallée, a indiqué que Beauce Carnaval a effectué quelques démarches en vue d’un arrêt à Sept-Îles, mais a décidé de passer son tour cette année. « C’était un peu plus dur un peu avec les mesures sanitaires. Donc, on s’est dit qu’on allait faire un arrêt à Baie-Comeau pour deux semaines pour donner la chance à tout le monde de venir nous voir. »

Plusieurs mesures sanitaires sont en place. « On a un nombre maximal de personnes sur le site, on désinfecte les manèges après chaque tour, on a des stations de lavage de mains un petit peu partout sur le site », a mentionné le responsable. Jeudi avant-midi, il attendait toujours la visite des représentants de la Santé publique pour confirmer le nombre limite de personnes admises.

M. Vallée a aussi assuré que tous ses travailleurs porteront le masque lors des opérations, mais qu’il ne sera pas obligatoire pour les personnes qui se présenteront pour vivre la magie de Beauce Carnaval, pour reprendre un slogan du passé.

Les employés n’arboraient pas le masque lors des opérations de montage. Le responsable a expliqué qu’il n’était pas nécessaire puisque le groupe formait en quelque sorte une grosse bulle. « On vit tous ensemble, c’est comme la même adresse. »

Les amateurs de sensations fortes auront un choix de 15 manèges les jeudis, vendredis, samedis et dimanches d’ici le 1er août. Parmi eux se trouveront quelques espèces plus rares sur la Côte-Nord. « On a amené des manèges qu’on amène moins souvent pour faire un peu changement. On a amené un scrambler que grand-papa grand-maman a vu dans le temps », a noté Jean-François Vallée. Le scrambler ressemble un peu à un malaxeur, a-t-il illustré.

Galerie photo