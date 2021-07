Centraide retourne dans les monts Groulx

Les monts Groulx n’ont pas fini d’épater la galerie chez Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan, qui remet le train en marche pour la quatrième édition de son activité-bénéfice tout en plein air.

Les amants de la nature sont conviés à participer à la quatrième édition de Découverte monts Groulx, qui aura lieu du 3 au 6 septembre.

Une expédition de kayak est prévue sur la rivière Manicouagan, aux abords du barrage Manic-5, en plus d’une journée de randonnée pédestre dans les monts Groulx. Une visite exclusive du barrage Daniel-Johnson pourrait aussi être offerte gens, même si tout n’est pas encore attaché.

Et, contrairement à la croyance populaire, il n’est pas nécessaire d’être un super athlète pour vivre l’expérience. Les gens dotés d’une forme physique de niveau intermédiaire y trouveront leur compte, assure Gaston Lavoie, de l’entreprise Monts Groulx Aventure.

Évidemment, un guide expérimenté accompagnera le groupe formé par Centraide à chacune des sorties du camp de base.

Un maximum 16 personnes pourront prendre part à l’activité. Les participants profiteront d’un forfait tout inclus, que ce soit le transport, l’hébergement, les repas, les sorties plein air (guide et équipement complet pour le kayak) et les rafraîchissements de la microbrasserie St-Pancrace.

« C’est l’occasion idéale d’appuyer significativement Centraide et ses 37 organismes membres et ses fonds de secours, en plus d’en profiter pour découvrir les joyaux de l’arrière-pays de la région » rappelle Josée Mailloux, directrice générale chez Centraide.

Découverte monts Groulx, la toute première activité de la campagne de financement 2021, est rendue possible grâce Monts Groulx Aventure, Mer Éveil et Spin Sport.