L’électrification du transport se positionne sur la Côte-Nord

Avec l’autonomie des voitures électriques et le nombre de bornes de recharge rapide sur la Côte-Nord, il est encore plus possible de traverser la région à moindre coût.

« Il n’y a pas de raison d’éviter la voiture électrique sur la Côte-Nord. Il est possible de faire la Côte-Nord d’un bout à l’autre. Il y a vingt-quatre mois, ça aurait été plus ardu », a mentionné Keaven Boies, propriétaire d’Électriquement vôtre, un distributeur autorisé de toute la gamme de produits EVduty.

M. Boies soutient que les bornes rapides vont changer le paysage de la mobilité électrique sur la Côte-Nord, ajoutant qu’il y a plusieurs endroits dans la région avec au moins deux bornes.

D’ailleurs, il est possible de s’informer sur le réseau via le https://lecircuitelectrique.com/fr/ et connaître en temps réel les bornes disponibles.

« Il n’y a aucune gêne face à ce qui se fait ailleurs et ça ne fait que grossir. On est déjà très avancé sur le service, et notre première station de recharge, c’est la maison », a-t-il dit. « L’autonomie proposée par les voitures répond aux besoins et les déplacements normaux sont couverts ».

Parmi les avantages des voitures électriques, il y a l’aspect financier alors qu’il est possible de faire Sept-Îles/Port-Cartier, aller-retour, pour seulement 2$, mais il y aussi le plaisir de conduire une voiture verte.

« Il y a un boom sur la Côte-Nord pour les véhicules électriques et les concessionnaires suivent ».

Au niveau de la moto, l’industrie en est au balbutiement. Zero Motorcycles fait figure de leader pour le moment. M. Boies a aussi indiqué que des manufacturiers travaillent sur l’électrification des motomarines et des motoneiges, ciblant Taïga Motors.

« Ça sera des produits intéressants pour les centres de villégiatures pour le tourisme international. Ce sera sans bruit, sans odeur ». « L’électrification du transport va se positionner partout. On n’est pas passé du cheval à l’auto en deux ans », a-t-il conclu.

Les VTT, les motoneiges et les motomarines électriques, un marché en développement

Les véhicules électriques gagnent en popularité, mais qu’en est-il pour les véhicules tout-terrain (VTT), les motomarines et les motoneiges?

Les manufacturiers à prendre le virage électrique pour les VTT, motomarines et motoneiges sont rares, mais cette tendance est appelée à changer. Pour le moment, ce n’est pas à Sept-Îles que vous pourrez vous en procurer.

BRP, un des joueurs de l’industrie, injectera 300 millions de dollars au cours des cinq prochaines années afin d’électrifier ses gammes de produits existantes d’ici la fin de 2026.

Pierre-Alexandre Gauthier, un des propriétaires d’Atelier Laforge à Sept-Îles, indique que l’enjeu principal sur la Côte-Nord est l’autonomie.

« Les gens vont dans des lieux où il n’y a pas d’électricité ».

Il mentionne que pour les motomarines le marché pourrait être intéressant en raison de la distance et du poids. Il tient aussi le même discours pour la location de VTT et motoneiges pour les centres de villégiatures.

L’engouement vers l’électrification de ces types de transport ne saurait tarder.

« Il y a un potentiel, mais tout dépendra de la technologie, mais ça va venir. J’y crois, mais pour dans cinq à dix ans. BRP travaille à développer ses propres systèmes de batterie. Ils n’investissent pas pour rien », a conclu M. Gauthier.