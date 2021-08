Les Nord-Côtiers ne voudraient pas de coupures en culture

Une majorité de Nord-Côtiers ne voudraient pas de coupures en culture, selon les résultats préliminaires d’un sondage mené pour le compte de Culture Côte-Nord.

Le sondage téléphonique a été réalisé en juillet par la firme TACT. Il visait l’ensemble de la Côte-Nord et plus de 400 personnes y ont répondu. Les questions portaient sur l’importance accordée aux arts et à la culture.

À l’approche des élections municipales, Culture Côte-Nord dit vouloir s’assurer que les futurs maires et mairesses de la région prennent des engagements concrets en matière de culture.

Mercredi, l’organisation a révélé que plus de 75% des Nord-Côtiers ne veulent pas de coupures en culture. Les résultats finaux du sondage sont attendus pour le mois de septembre, mais déjà, on assure que les résultats préliminaires sont clairs.

« Les citoyens de la Côte-Nord considèrent que ce secteur à des impacts positifs sur leur région et aimeraient que le nombre d’activités culturelles augmente dans leur municipalité respective », a indiqué Culture Côte-Nord.

L’organisme de promotion de la culture estime qu’il s’agit d’une composante essentielle de l’attractivité d’une région et de la rétention de ses citoyens.

« Nos artistes, artisans et organismes culturels ont besoin de soutien stable et récurrent de la part de leurs élus pour contribuer au développement de la culture nord-côtière », affirme-t-il.

Durant la campagne électorale, l’équipe de Culture Côte-Nord demandera à ses quelque 240 membres de participer avec elle à un mouvement pour conscientiser les candidats et candidates sur l’importance de la culture.

Demandes de Culture Côte-Nord aux candidats

Reconnaître que la culture est l’une des forces de la Côte-Nord et qu’elle est essentielle à la création d’un milieu de vie attractif

Identifier la culture comme un pilier du développement durable

Augmenter la promotion du travail des artistes

Contribuer à un financement stable et récurent