Pompiers forestiers recherchés pour 2022

Alors que le mois de décembre comme à peine, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) sur la Côte-Nord repart à la recherche de pompiers forestiers afin de s’assurer des effectifs requis pour la saison d’activités 2022.



Bon an mal an, une soixantaine de pompiers est nécessaire pour combattre les incendies de forêt dans la région.

Comme le fait remarquer Isabelle Gariépy, agente à la prévention et aux communications, en général, les pompiers forestiers restent longtemps en poste, mais pour toutes sortes de raisons, dont leur progression dans l’organisation, des postes sont à pourvoir chaque année.

L’appel de candidatures se poursuit jusqu’au 16 janvier 2022. Pour le moment, la SOPFEU ignore le nombre de pompiers dont elle aura besoin pour répondre aux besoins sur la Côte-Nord. Elle le saura une fois qu’elle aura pris le pouls de ses sapeurs sur leurs intentions pour la prochaine saison.

Les candidats doivent posséder un diplôme d’études professionnelles, un diplôme d’études collégiales ou encore un baccalauréat dans une série de domaines, dont ceux de la foresterie, de la faune ou de la sécurité incendie.

La SOPFEU invite les personnes intéressées à se rendre sur son site web pour en savoir plus et poser leur candidature.