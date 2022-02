Place aux Journées de la persévérance scolaire

Les Journées de la persévérance scolaire (JPS) prennent leur envol aujourd’hui au Québec avec comme toile de fond les résultats d’un sondage sur l’impact de la pandémie sur le décrochage. Chez nous, RAP Côte-Nord propose plusieurs activités afin d’interpeller la population sur l’importance d’encourager les jeunes.

Du 14 au 18 février, les projecteurs seront braqués sur la persévérance scolaire sous le thème Merci d’être porteurs de sens. Par ce merci, RAP, l’acronyme de réussite, accomplissement et persévérance, souhaite rendre hommage aux parents, enseignants et éducateurs, mais aussi aux employeurs et travailleurs communautaires pour leur accompagnement bienveillant auprès de nos jeunes.

Le sondage réalisé par la firme Léger auprès de 500 jeunes de 15 à 22 ans révèle que 32 % des répondants ont songé décrocher face à la crise sanitaire. Aussi, selon 47 % de jeunes, la pandémie a affecté négativement leur perception d’avenir. Mais, en revanche, ils sont tout de même 77 % à entrevoir leur futur avec optimisme.

Ce que le sondage confirme aussi, c’est le rôle crucial de l’entourage et de la société en général pour encourager les jeunes à persévérer, peut-on lire dans un communiqué.

Au-delà des activités réalisées par les écoles, RAP déploie diverses initiatives cette semaine, comme la journée PerséVert de jeudi, où les gens sont invités à porter un vêtement ou un accessoire vert en soutien aux jeunes. Le concours Faites briller vos initiatives des JPS offre des cartes-cadeaux en librairie de 250 $ à 500 $.

À cela, il faut ajouter un service de textos pour inspirer les adultes dans leur message aux jeunes, des webinaires gratuits et, mercredi, une rencontre virtuelle des élèves de deuxième cycle du primaire et du secondaire avec le porte-parole des Journées de la persévérance scolaire, Laurent Duvernay-Tardif. Il leur parlera d’estime de soi, d’engagement et de motivation en compagnie d’invités.

RAP Côte-Nord invite les Nord-Côtiers à devenir des porteurs de sens pour encouragerez les élèves et les étudiants à rester engagés dans la continuité de leur parcours scolaire.