Fermeture de l’école Mgr-Bouchard de Portneuf-sur-Mer: un coup dur pour la communauté

En entrevue au Journal Haute-Côte-Nord, le maire de Portneuf-sur-Mer Jean-Maurice Tremblay, réagit à la décision du Centre de services scolaire de l’Estuaire (CSSE) de fermer définitivement l’école Mgr-Bouchard à partir de l’automne 2022. L’élu partage sa déception quant à l’issue anticipée depuis plusieurs années pour l’école du village, devenu « une municipalité dortoir », par la force des choses.

Informé hier de la décision du Centre de services scolaire de l’Estuaire, le maire de la localité affirme que l’aspect monétaire prend une grande place au détriment de la mission-même des établissements scolaires.

Parmi les facteurs décisionnels qui ont pesé dans la balance et qui font l’objet du libellé de la résolution du CSSE, mentionnons les défis pédagogiques quant à la gestion des apprentissages, la mission de l’école québécoise en terme d’égalité des chances, la proximité d’une autre école dans le village voisin dans les limites de relocalisation fixées par le ministère (20 km), la possibilité de mettre en place un service de transport du midi permettant aux enfants d’aller diner à la maison, la fermeture déjà effective du 3e cycle, les projets d’aménagement évalués à plus de 3 M$ pour les cinq prochaines années et les coûts annuel liés à l’entretien du bâtiment.

« Les enfants ont commencé à quitter pour aller vers les écoles à l’extérieur en 1967, lorsque le secondaire a été relocalisé à Forestville. Le Centre de services scolaire a une responsabilité qu’il n’assume pas, il échappe une partie de sa mission qui n’est pas seulement éducative mais aussi communautaire et sociale ».

Le maire de Portneuf-sur-Mer ajoute que les institutions scolaires se doivent de demeurer disponibles dans les paroisses d’origines des élèves et soutient que des actions auraient pu être entreprises au cours des 20 dernières années afin de remédier à la migration des jeunes vers les autres municipalités en s’assurant de combler des degrés spécifiques dans chacune des écoles de proximité. « Pourquoi 8 km pour aller à Forestville c’est convenable mais que 8 km de Forestville à Portneuf-sur-Mer ça ne l’est pas ? ».

Le maire Tremblay a l’intention de préparer une lettre d’intention de concert avec le conseil municipal, afin de demander au Centre de services scolaire de l’Estuaire ce qu’il adviendra du bâtiment. « Des édifices gouvernementaux on n’en a pas. C’est une participation en moins des gouvernements au paiement des taxes », ajoute-t-il.

Le premier magistrat du village est au fait que l’attractivité de sa localité est mise à rude épreuve avec cette fermeture et estime que l’administration municipale devra faire preuve de créativité dans l’avenir. « Nous n’avons pas de terrains pour les nouvelles constructions et nous devrons miser sur nos entreprises existantes dont Atelier de soudure Renaud Émond, l’usine de transformation des Crabiers du Nord et le caractère distinct de Portneuf-sur-Mer, qui offre « la forêt à la hauteur des cheveux et la mer à nos pieds », pour attirer touristes et nouveaux arrivants.

Rappelons que l’information a été diffusée par CHME FM aujourd’hui à l’effet que le conseil d’administration du Centre de services scolaire de l’Estuaire a unanimement résolu hier le 14 février, de fermer définitivement l’école primaire Mgr-Bouchard de Portneuf-sur-Mer à l’automne 2022.