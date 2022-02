Près d’un milliard de dollars pour un projet d’énergie verte à Baie-Comeau

L’entreprise Hy2gen AG a un méga-projet de près d’un milliard de dollars canadiens afin d’ériger à Baie-Comeau un site de production et de stockage d’ammoniac vert. Et les démarches sont suffisamment avancées pour permettre à l’entreprise de parler du projet, qui pourrait créer une centaine d’emplois.

« On compte installer un gros électrolyseur de 300 mégawatts pour produire deux types de carburant, soit de l’ammoniac vert et du kérosène-éthanol, principalement pour le fret maritime. On pourra substituer ces carburants aux carburants fossiles », a indiqué le président et chef de la direction d’Hy2gen, Cyril Dufau-Sansot, en entrevue avec Le Manic.

« On développe ce projet à Baie-Comeau depuis deux ans, avec le soutien d’Innovation et développement Manicouagan, a enchaîné le dirigeant. On a également un accord de partenariat avec le port de Baie-Comeau et on a une réservation foncière avec la Ville de Baie-Comeau. » Les installations d’Hy2gen seront érigées, en toute logique, dans la zone industrialo-portuaire.

Les études préliminaires d’ingénierie débuteront dans les prochaines semaines. Il y aura par la suite, notamment, des audiences du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE). « On prévoit démarrer la construction en 2023, pour une mise en production en 2026 », a ajouté M. Dufau-Sansot.

Avec cet ammoniac vert, on pourra tirer de l’hydrogène vert, un carburant identifié par plusieurs comme la voie de l’avenir. Il en sortira aussi de l’oxygène, qui pourra également avoir une utilité industrielle, notamment en contribuant à décarboniser certaines activités. « On travaille sur une piste exploratoire avec l’aluminerie Alcoa », a d’ailleurs indiqué le président et chef de la direction.

Hy2gen dit aussi attendre avec impatience la stratégie gouvernementale sur l’hydrogène vert, la consultation publique dans ce dossier s’étant terminée il y a un mois. Cyril Dufau-Sansot ajoute au passage qu’Hydro-Québec « s’est montrée très sensible à offrir de gros blocs d’énergie » pour le développement de carburants verts.

Le projet de Baie-Comeau est l’un des six du genre actuellement développés sur la planète par Hy2gen, qui n’entend pas laisser passer la parade. « Quand le marché des biocarburants va vraiment émerger, on sera prêts », a conclu le patron de l’entreprise.

En lien indirect avec le projet de Baie-Comeau, Hy2gen AG a annoncé jeudi matin en Allemagne avoir complété un financement de 200 millions d’euros, soit près de 300 M$ canadiens, pour installer à plusieurs endroits sur la planète des sites de production d’hydrogène vert.

Quatre organisations ont amassé ce financement, dont la Caisse de dépôt et placement du Québec. Les autres sont Hy24, un fonds d’infrastructure en hydrogène propre, la société de gestion en développement durable Mirova et Technip Energies, une firme spécialisée dans la gestion de projets et l’ingénierie pour l’industrie de l’énergie.