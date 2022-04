Marjo, Jonathan Roy et François Bellefeuille au festival Eau Grand Air

Simon Philibert et Julien Perron, des Productions SMP, posent en compagnie de Julie Dubé, Joëlle Bernier, Isabelle Savard, Anne Fournier et Nathalie Savard, de la corporation Eau Grand Air, et Dominic Martin, représentant du Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables.

La septième édition du festival Eau Grand Air prendra son envol du 7 au 9 juillet au parc des Pionniers à Baie-Comeau. Après une absence de deux ans, le comité organisateur a bien l’intention d’en mettre plein la vue et dépasser la marque de 9 000 entrées de 2019.



Lundi, c’était jour de dévoilement de la programmation axée sur trois soirs de spectacles, tous sur la grande scène extérieure. Fini le chapiteau où se produisaient des artistes de la relève.

L’organisation du festival innove cette année avec deux spectacles d’humour présentés le jeudi. La soirée s’amorcera bel et bien en musique avec le groupe Rockin’Blues Trio, de Baie-Comeau, mais se poursuivra en compagnie de François Boulianne, un humoriste originaire de Baie-Comeau qui fait son chemin au Québec, et François Bellefeuille, qui n’a plus besoin de présentation tant il éblouit depuis des années avec son style d’humour particulier.

Ce n’est pas d’hier que la corporation Eau Grand Air réfléchissait à ajouter un volet humour à sa programmation, a admis sa présidente Julie Dubé. En 2022, les membres du comité organisateur ont décidé que le moment était venu de passer à l’action. « On a hésité longtemps, mais on s’est dit si on le fait, on va le faire avec un gros nom. On va le tester. (…) Si on voit que ça fonctionne, tant mieux, on continue. »

Le vendredi promet également. Les Présidents, une formation bien de chez nous, réchauffera le public avant l’arrivée de Sara Dufour, une artiste qui gagne certainement à être connue et qui devrait offrir une prestation électrisante. Jonathan Roy, qui performe un peu partout à travers le monde, montera ensuite sur scène.

Les amateurs de rock seront certainement comblés avec le spectacle de la rockeuse Marjo, qui viendra clôturer le festival le samedi. Elle fera son entrée sur scène après le passage de Damien Robitaille, que plusieurs ont découvert ou redécouvert avec ses prestations vidéo étonnantes pendant la pandémie. C’est le groupe baie-comois Blaze Project, dont le deuxième album vient de sortir, qui lancera la soirée.

Soulignons que les enfants ne sont pas oubliés puisqu’ils sont attendus à 10 h le samedi avec le spectacle Les Petites Tounes, gratuit pour tous.

Budget

Le budget de l’édition 2022 s’élève à 240 000 $, soit sensiblement la même somme qu’en 2019. Le tiers de cette somme couvrira les dépenses inhérentes au volet spectacle.

Le festival Eau Grand Air peut à nouveau compter sur le Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables comme partenaire principal. Les bailleurs de fonds des dernières années ont également répondu présent.

L’année 2022 marque également une nouvelle orientation dans l’organisation. La corporation remet la gestion et la production de l’événement aux Productions SMP, une entreprise locale spécialisée dans le domaine événementiel, afin de se concentrer davantage sur l’aspect développement.

Enfin, les billets journaliers et les passeports pour le festival sont déjà en vente. Mille passeports sont à un prix réduit jusqu’au 10 juin et un rabais s’ajoute pour les enfants de 12 ans et moins.