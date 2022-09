La MRC HCN sonde les citoyens sur la gestion des matières résiduelles

Les citoyens de La Haute-Côte-Nord sont invités à remplir un sondage portant sur la gestion des matières résiduelles (GMR) pour courir la chance de remporter des bons d’achat local d’une valeur de 300 $.

Celui-ci vise à évaluer les priorités d’action en gestion des matières résiduelles, à améliorer la diffusion de l’information et enfin, à obtenir l’avis de la population sur les services en GMR.

« Ce sondage s’inscrit dans le processus de révision du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR), selon les exigences de la Loi sur la qualité de l’environnement », précise l’agente aux communications, Marylise Bouchard.

Une version courte et une version longue sont disponibles en ligne. Pour remplir le sondage ou consulter toute la documentation relative au projet de PGMR révisé 2023-2030, consultez le site Web de la MRC.

Il est également possible de compléter le sondage et consulter la documentation sur papier aux bureaux de la MRC et des municipalités du territoire, sur les heures régulières d’ouverture.