210 500 $ de prêts pour la Société d’aide au développement des collectivités

La Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) de la Haute-Côte-Nord a prêté 210 500 $ dans le cadre de son fonds stratégie jeunesse en 2021-2022, le deuxième plus gros investissement depuis la création du programme en 1998.

C’est ce qu’ont pu constater la quinzaine de personnes présentes dans les locaux de la SADC de la Haute-Côte-Nord lors de son assemblée générale annuelle tenue le 13 septembre.

En 2012, des investissements s’élevant à 280 000 $ ont été enregistrés à la SADC pour le fonds stratégie jeunesse. Baba Top Diongue, l’analyste financier de l’organisme, en a fait l’annonce en grande pompe lors de la présentation du rapport d’activités de l’année 2021-2022. Ce fonds permet aux entrepreneurs âgés entre 18 et 39 ans de bénéficier de prêts allant jusqu’à 25 000 $.

Marie-Christine Perron, directrice générale de la SADC, ne cache pas son enthousiasme en lien avec les neuf prêts réalisés entre 2021 et 2022. « En nombre de projets, ça a été une très belle année », rapporte-t-elle. « Il y a des années où il y a des demandes de prêts et d’autres moins. Les conjonctures économiques varient, mais deux nouvelles entreprises avec qui on a fait affaire sont nées durant la pandémie », ajoute-t-elle.

Des chiffres encourageants

Avec 456 500 $ d’investissements totaux dans les projets de notre région, la SADC a permis de dégager 2 308 218 $ d’effet de levier total. L’effet de levier est calculé sur le coût total des projets financés partiellement par l’organisme.

L’effet de levier pour le fonds d’investissement régulier est de 508 218 $, et a permis de créer 7 emplois et d’en maintenir 6 dans les entreprises d’ici. La SADC offre aussi des services d’aide technique, qui accordent l’opportunité aux entreprises de financer l’aide de professionnels dans divers domaines.

C’est plus de 11 000 $ qui ont été investis lors de l’année financière afin d’aider les entreprises à structurer leur gestion.

« Il y a beaucoup d’aide disponible. Les domaines varient beaucoup, on y retrouve les finances et la comptabilité, autant que les stratégies d’innovation avec les nouvelles technologies et des initiatives de marketing », explique Mme Perron.

Un conseil d’administration qui s’investit

Les membres du conseil d’administration sont à la source de la bonne gestion des finances de l’organisme. Élise Guignard, comptable professionnelle agréée auditrice, était responsable de l’examen du rapport financier de la SADC. Elle a salué la saine gestion des finances lors de l’assemblée générale.

« C’est très flatteur de se faire complimenter sur la gestion de notre portefeuille », lance Marie-Christine Perron. «Nous avons d’excellentes ressources et d’excellents membres du conseil d’administration qui nous permettent de nous diriger correctement avec nos finances », renchérit-elle.

Un poste d’administrateur au sein du conseil d’administration est toujours vacant, mais cela ne nuit pas aux activités de l’organisme basé aux Escoumins.

Nouvelle équipe, nouveaux projets

Depuis 2021, Baba Top Diongue occupe le poste d’analyste financier à la SADC et a réussi à entrer en contact avec plusieurs entreprises de la région. Trente-huit d’entre elles participent aux divers programmes de la SADC.

Kadidia Ouattara est quant à elle entrée en poste depuis peu en tant qu’agente de développement durable responsable du projet Synergie 138. Cette initiative concertée est une nouvelle ressource entrée en fonction à l’hiver 2022, permettant d’offrir une expertise en développement durable aux entrepreneurs de la Haute-Côte-Nord.

Par exemple, un des projets de Synergie 138 est la réutilisation des drêches, les céréales utilisées pour la fabrication de la bière, comme engrais pour les agriculteurs.

« Synergie 138 s’arrime avec les MRC de Charlevoix et de la Côte-Nord, et vise le réemploi des ressources sur tout le territoire », explique la directrice.

Le colloque Entreprendre en région aura d’ailleurs lieu à Forestville vers la fin du mois d’octobre, et permettra aux entreprises d’avoir des formations professionnelles.

« Les conférences seront très intéressantes pour quiconque s’intéresse au monde des affaires, et ce sera une très belle opportunité pour les entrepreneurs de la région de faire croître leur entreprise », souligne Mme Perron.