Le Drakkar remporte une deuxième victoire en autant de jours

Dans un programme double contre l’Océanic de Rimouski, le Drakkar a remporté le deuxième match 3-2 contre son rival de toujours.

Le Drakkar a été indiscipliné en première première période, laissant l’Océanic en avantage numérique à trois reprises. Par chance, le gardien baie-comois, Olivier Ciarlo a été solide pour bloquer les lancers en sa direction.

La période s’est terminée à quatre contre quatre alors que Maël Lavigne, pour le Drakkar et Mathis Aguilar, pour l’Océanic étaient au cachot.

Tôt en début de période médiane, l’équipe nord-côtière s’est fait prendre avec six joueurs sur la glace. La punition, servie par Nathan Baril, a permis à l’Océanic d’inscrire un premier but dans la partie.

Quelques minutes plus tard, c’est au tour de l’Océanic d’avoir trop de joueurs sur la patinoire. Le Drakkar a donc fait comme son vis-à-vis un peu plus tôt et en a profité pour enfiler son premier filet avec le premier but de la saison de Vincent Collard.

Le Drakkar met de la pression à son opposant en fin de deuxième période sans toutefois réussir à marquer

Avec 8 :30 à faire en troisième, Olivier Ciarlo accorde un retour qui permet à l’Océanic de prendre l’avance au pointage. Trente secondes plus tard, c’est le capitaine du Drakkar, Isaac Dufort, qui vient recréer l’égalité 2-2.

À 39 secondes de la fin du match, Émile Chouinard vient donner la victoire au Drakkar avec son premier but de la saison.

Le prochain match du Drakkar sera samedi le 1er octobre alors que l’équipe se rendra à Chicoutimi pour affronter les Saguenéens au centre Georges-Vézina.