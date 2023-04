Marie-Émilie Lacroix veut rassembler les peuples sur le territoire

L’animatrice innue Marie-Émilie Lacroix réalise une tournée sur la Côte-Nord du 17 au 21 avril et propose une expérience de sensibilisation unique pour rassembler les autochtones et allochtones du territoire.

Le Comité diocésain de dialogue Autochtones-Allochtones invite toute la population nord-côtière à l’Exercice des couvertures, une activité de conscientisation à l’histoire de la colonisation.

« J’anime cet exercice depuis plus de sept ans et je suis toujours heureuse de voir des personnes autochtones et allochtones apprendre ensemble. Jamais personne n’a été déçu de son expérience, au contraire », déclare l’animatrice.

Le lundi 17 avril, l’activité sera offerte à Longue-Rive ainsi qu’à Essipit. Le lendemain, elle s’arrêtera à Uashat et à Sept-Îles pour se rendre ensuite à Havre-Saint-Pierre et Ekuanitshit le 19 avril. La rencontre se tiendra finalement à Baie-Comeau le 20 avril et à Pessamit le 21 avril.

« L’Exercice des couvertures a été conçu par une équipe composée d’Autochtones et d’Allochtones de l’ouest canadien en 1997. C’était une réponse aux recommandations de la Commission de la vérité et réconciliation. Grâce à cet outil pédagogique interactif qui enseigne l’histoire vécue par les Premières Nations, les participants et participantes comprennent mieux les réalités des peuples avec qui ils partagent le territoire », peut-on lire dans la description de l’événement faite par Mme Lacroix.

L’activité est offerte gratuitement pour tous. En revanche, les gens désireux d’y participer doivent s’inscrire avant le 13 avril auprès du Comité diocésain de dialogue Autochtones-Allochtones.