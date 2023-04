Peu de secteurs ouverts à la cueillette de mollusques pour Pâques sur la Côte-Nord

Photo : Pêches et Océans Canada

La longue fin de semaine de Pâques rime souvent avec cueillette de mollusques pour les adeptes de la Côte-Nord. Cette tradition se poursuit depuis des générations, mais il sera difficile de la mettre en application cette année.

Effectivement, selon la carte des secteurs coquilliers de Pêches et Océans Canada, la majorité des endroits de cueillette de la Côte-Nord interdisent la récolte de toutes les espèces de mollusque bivalve.

Certains secteurs, comme à Longue-Rive, Pointe-aux-Outardes et Sept-Îles, sont ouverts à la cueillette de certaines espèces de mollusque bivalve seulement.

Pêches et Océans Canada, région du Québec, souhaite rappeler à la population de s’assurer que le secteur est ouvert avant d’y cueillir des mollusques.

« Il est interdit de cueillir des mollusques bivalves dans des secteurs fermés. La consommation de mollusques insalubres peut entraîner de graves problèmes de santé, y compris la mort », affirme l’instance gouvernementale par voie de communiqué.

De plus, la récolte des mollusques à moins de 125 mètres d’un quai est interdite en raison des risques de contamination. Les tailles minimales et les limites quotidiennes varient selon les secteurs.

Pour de plus amples renseignements sur la cueillette de mollusques et les secteurs coquilliers ouverts et fermés à la cueillette, veuillez consulter le site Web www.dfo-mpo.gc.ca/VerifierAvantDeCueillir.