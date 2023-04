Innu Nikamu dans le trafic de Montréal

Pour accompagner la programmation électrisante de l’édition 2023 du Festival Innu Nikamu, qui comprend entre autres Loud et Roxane Bruneau, les organisateurs ont mis sur pied la plus grosse campagne marketing de l’histoire de l’événement.

« Nous sommes fiers de notre Festival et nous voulons le présenter à la province », affirme Normand Junior Tshirnish Pilot, coordonnateur du Festival Innu Nikamu, alors qu’il se trouve devant un panneau publicitaire géant annonçant l’événement, à même le pont Jacques-Cartier, à Montréal.

D’autres espaces publicitaires ont été loués dans la Métropole, ainsi qu’à Québec et sur la Côte-Nord.

Un camion cube équipé de panneaux à la D.E.L. a aussi été emprunté pour faire la promotion du Festival à Trois-Rivières, lors du tournoi de hockey mineur autochtone de Manawan.

Les organisateurs d’Innu Nikamu invitent les gens à se prendre en photo avec l’une des affiches publicitaires pour courir la chance de gagner des prix en argent et des passeports pour le Festival, qui se tiendra du 1er au 6 août.

Gipsy Kings Feat. Tonino Baliardo, Roxane Bruneau, Béatrice Deer, Petapan, Florent Vollant et Richard Séguin, Loud, Natasha Kanapé Fontaine, Émile Bilodeau, Maten, Aysanabee, Meshikamau, Claude Mckenzie, Souldia, Neon Dreams et Bill St-Onge seront notamment de la partie. Rendez-vous sur la page Facebook de l’événement pour plus de détails.