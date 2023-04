Assurance-emploi : un désaveu pour les travailleurs de la Côte-Nord, selon Marilène Gill

La députée de Manicouagan, Marilène Gill, dénonce le gouvernement libéral qui repousse, encore une fois, le dépôt d’une réforme du système d’assurance-emploi.

« Je ferai des pressions jusqu’à ce que le gouvernement agisse », lance celle qui dénonce le recul de la ministre fédérale de l’Emploi, Carla Qualtrough, de cette réforme prévue pour juin 2023.

Elle estime qu’il s’agit d’un « énième désaveu pour les travailleurs de la Côte-Nord et du Québec qui attendent cette réforme avec impatience. »

La députée qualifie cette décision d’engagement brisé. « Le gouvernement libéral fait miroiter une réforme complète depuis 2015. On assiste encore à un nouveau report sans date butoir et sans sommes allouées dans le budget 2023 présenté récemment. Encore une fois, les travailleurs et leur gagne-pain sont balayés du revers de la main », déclare-t-elle.

Pour Mme Gill, les demandes sont claires depuis 20 ans. Les solutions aussi sont là depuis longtemps. « Il ne manque que la volonté politique de les mettre en place. Le gouvernement libéral a prouvé à nouveau qu’il ne l’a pas. Soyez assurés que le Bloc Québécois et moi-même serons là, comme nous l’avons toujours été, pour questionner la ministre, toujours augmenter la pression et relayer les revendications des travailleurs de la Côte-Nord comme du Québec », affirme la députée.

Cette dernière réitère que la réforme de l’assurance-emploi « n’est rien de moins qu’une question de vitalité régionale, de développement économique et d’occupation de notre territoire. »

